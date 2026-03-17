Pontedeume será plató cinematográfico da nova película en colaboración de Vaca Films
A produtora detrás de títulos como 'Celda 211' ou 'Clanes' elixe agora a vila eumesa
Unha longametraxe da produtora Vaca Films, en colaboración con Federation Entertainment, lucirá a vila de Pontedeume como un dos seus escenarios, tal e como vén de anunciar o Concello. Con motivo da realización deste proxecto audiovisual, que requerirá a presenza dun equipo técnico e artístico durante varias xornadas, a partir do próximo mes de abril, haberá cortes de tráfico, reservas de espazo ou retirada temporal de vehículos en determinadas rúas, detalles que se irán facilitando nas vindeiras semanas.
O Concello de Pontedeume xa pode confirmar, despois de semanas de conversas, a elección da súa vila para esta rodaxe, que vén da man dunha produtora galega (Vaca Films, que foi fundada na Coruña no ano 2003) con gran prestixio por ter dado a luz éxitos como, entre outras películas e series distribuidas a nivel estatal e internacional, ‘Celda 211’, ‘El niño’, ‘Quien a hierro mata’ ou ‘Clanes’, esta última a piques de estrear a segunda tempada, no mes de abril.
Dende o goberno municipal eumés quixeron agradecer “a colaboración e comprensión da cidadanía, destacando tamén a importancia deste tipo de iniciativas para a promoción do noso territorio e o impulso da actividade audiovisual”.