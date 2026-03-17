Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rodaxe

Pontedeume será plató cinematográfico da nova película en colaboración de Vaca Films

A produtora detrás de títulos como 'Celda 211' ou 'Clanes' elixe agora a vila eumesa

Redacción
17/03/2026 21:52
Imaxe dunha das rúas da vila de Pontedeume
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Unha longametraxe da produtora Vaca Films, en colaboración con Federation Entertainment, lucirá a vila de Pontedeume como un dos seus escenarios, tal e como vén de anunciar o Concello. Con motivo da realización deste proxecto audiovisual, que requerirá a presenza dun equipo técnico e artístico durante varias xornadas, a partir do próximo mes de abril, haberá cortes de tráfico, reservas de espazo ou retirada temporal de vehículos en determinadas rúas, detalles que se irán facilitando nas vindeiras semanas.

O Concello de Pontedeume xa pode confirmar, despois de semanas de conversas, a elección da súa vila para esta rodaxe, que vén da man dunha produtora galega (Vaca Films, que foi fundada na Coruña no ano 2003) con gran prestixio por ter dado a luz éxitos como, entre outras películas e series distribuidas a nivel estatal e internacional, ‘Celda 211’, ‘El niño’, ‘Quien a hierro mata’ ou ‘Clanes’, esta última a piques de estrear a segunda tempada, no mes de abril.

Dende o goberno municipal eumés quixeron agradecer “a colaboración e comprensión da cidadanía, destacando tamén a importancia deste tipo de iniciativas para a promoción do noso territorio e o impulso da actividade audiovisual”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

