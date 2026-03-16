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Pontedeume

Refuerzo de la FP adaptada para personas con necesidades educativas especiales

Dos jóvenes de Aspanaes participan dos días a la semana en el ciclo de Cocina del CIFP Fraga do Eume

Redacción
16/03/2026 17:49
Un momento de la visita de Aneiros al centro eumés
Un momento de la visita de Aneiros al centro eumés
Xunta
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Dos jóvenes del Centro de Educación Especial Aspanaes-Ricardo Touceda participan dos días a la semana, durante el presente curso, en el ciclo formativo de grado básico de Cociña e Restauración del CIFP Fraga do Eume. Estas dos personas con necesidades educativas especiales, aprenden, de esta manera, en un entorno “real, compartido e inclusivo, que lles permite adquirir confianza e autonomía e mellorar as súas oportunidades de futuro”, explica la Xunta.

Precisamente, la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó a las instalaciones del instituto eumés para conocer el funcionamiento del Plan FPGal360, cuyo objetivo es asegurar la permanencia de los colectivos vulnerables en el sistema educativo más allá del periodo obligatorio.

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Desde el ejecutivo gallego explican que, pese a que esta etapa en el centro de Pontedeume comenzó dentro de una experiencia piloto, fruto de la colaboración con Aspanaes, la Consellería firmó el pasado viernes un convenio con esta y otras entidades para reforzar la FP Básica Adaptada.

“Unha das nosas prioridades é avanzar na inclusión e integración de todas as persoas a través no ensino”, aseveró Aneiros, recordando que esta propuesta es “exclusiva e pioneira de Galicia, que permite ofrecer unha formación específica e un apoio personalizado e adaptado ás necesidades de cada un”.

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