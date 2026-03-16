El Wedding Pack Solidario se expande a otros concellos del Camino Inglés este año

Presentación del evento, este lunes, en Pontedeume Daniel Alexandre

Las parejas de la zona que estén pensando en casarse y necesiten ideas y conocer las últimas novedades tienen una cita ineludible este fin de semana en Pontedeume con otra edición, la octava ya, del ‘Wedding Pack Solidario. Cásate no Camiño’, que promueve I’tics (Institución Turística Inclusiva Cultural e Social) con el apoyo del Ayuntamiento de Pontedeume y la Asociación de Concellos do Camiño Inglés.

Este es un evento que se centra en el sector de las bodas al tiempo que ofrece visibilidad y voz a diferentes entidades sociales o del también denominado Tercer Sector de la zona. Un año más, la asociación para la que irá el grueso de la recaudación será la Asociación Gallega de Personas Trasplantadas de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas (Asotrame), que tiene su sede en Ferrol, aunque ofrece cobertura autonómica. Concretamente, para dar apoyo a su programa ‘Arte y salud’, centrado en promover la creación artística.

Rosa Echevarría Domínguez, responsable de I’tics explicó que una de las novedades este año es que la cita pasará a celebrarse en una sola jornada en lugar de las dos en las que se venía desarrollando hasta ahora. El motivo es que, tras alcanzar el año pasado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Concellos no Camiño Inglés, se decidió que en 2026 el evento pudiera externalizarse de algún modo y salir de Pontedeume hacia otros municipios por los que discurra esta ruta de peregrinación a Compostela.

Dicho lo cual, la segunda cita del 2026 del WPS ‘Cásate no Camiño’ se prevé que se celebre en el último trimestre de este año, en un lugar todavía pendiente de decidir, como aclaran desde la organización.

Este lunes se presentaron los detalles del programa de este año en un acto que se celebró en el Ayuntamiento de Pontedeume, que colabora desde el inicio con el desarrollo de esta propuesta de carácter social.

Así, el convento de San Agostiño acogerá la cita entre las 11.00 de la mañana y las 21.00 horas del domingo. La música estará muy presente en la jornada con la actuación de A Choupa na Lama en el momento de la apertura del evento, en el que no faltará la bienvenida en el photocall solidario que se habilitará para la ocasión.

Un momento de una pasada edición del evento "Cásate no Camiño"

A las 13.00 horas está previsto el desfile de Eli Conde, que es la madrina del acontecimiento de este año. Conde es un referente de la moda ética, diversa y sostenible. Seguidamente volverán a sonarán los ritmos de A Choupa na Lama, preludio de otra de las actuaciones, la de Marcos Mella, que ofrecerá uno de sus conciertos acústicos. Durante su intervención tendrá lugar una degustación gastronómica.

No faltarán tampoco las ‘Charlas Conscientes’, sobre moda, artesanía y la necesidad de crear bodas accesibles y diversas.

Además, el desfile inclusivo de este año contará con las marcas Xoaqúin Ruíz, Nora Moda, Nicandra Collections y la citada Eli Conde.

A las 20.30, ya como cierre de la velada, se celebrará un pequeño concierto de la formación Écover Band y su propuesta de pop rock nacional.

Ventas

La cita solidaria ‘Cásate no Camiño’ que se celebra este domingo 22 en Pontedeume incluye otra novedad este año, como es la posibilidad de comprar en los stands (artesanía, moda, regalos, etc.) que habrá dispuestos para la ocasión. Eso sí, el 20% de las ventas generadas durante el evento de estas marcas irán a parar al fondo solidario de I’tics, con destino a sus acciones solidarias.