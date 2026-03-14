El Concello de Pontedeume asume la organización de ‘Vila do Libro’

Un acto de Vila do Libro de la edición del año pasado Emilio Cortizas

Las dificultades económicas, provocadas, básicamente, por los problemas para cobrar los servicios prestados el año pasado en Pontedeume y en otros municipios, gallegos y, sobre todo, catalanes, han llevado a la organización de la iniciativa ‘Vila do Libro’, que tan buenos resultados dio en las dos primeras ediciones en la localidad de los Andrade, a renunciar a la celebración del festival en este 2026.

La promotora ha enviado una carta a los colaboradores de la cita de 2025 para explicarles la situación, que se debe, recalcan, a un problema “muy grave de tesorería”. En el caso concreto de Pontedeume, esgrime el hecho de no haber cobrado la subvención para, en primer lugar, disculparse por no haber podido abonar las facturas. Aunque subraya que desde el comienzo del proyecto la actitud del alcalde, Bernardo Fernández, y de la edil de Cultura, Alejandra Bellón, ha sido “siempre muy favorable”, la realidad es que, asegura, la tramitación de los pagos se ha trasladado al presente ejercicio y de momento no ha podido cobrar por la organización del evento.

La demora en Pontedeume es solo una de otras situaciones similares y, si bien se comprometen a abonar las facturas de las personas colaboradoras en cuanto puedan, anuncian que no será posible asumir la organización este año. En el caso de se que se resuelvan los problemas surgidos con la actividad de la marca el año pasado, la organización valorará retomar el proyecto en Galicia.

Concello

Por su parte, la concejala de Cultura, Alejandra Bellón, explicó ayer que la decisión de no organizar el festival este año es únicamente de la empresa y apunta a los retrasos en el cobro de servicios en diferentes municipios como causa de esta “suspensión”. En el caso de Pontedeume, la factura por la organización del evento entró en el Concello a finales de año y, “como pasa non só aquí senón en moitísimas administracións de centos de lugares, se traslada ao seguinte ano e debe aprobarse en pleno nun recoñecemento extraxudicial de crédito” que todavía no se ha producido.

Con todo, Bellón anuncia que el Concello está analizando de qué manera asumirá la organización este año, aunque avanza que el formato “non vai poder ser o mesmo e, se cadra, tampouco as datas, pois os recursos dos Concellos son limitados”. “A idea que presentaron no seu momento e que desenvolveron estes dous anos é marabillosa e innovadora, puramente cultural, diferente a todo o demais”, añade la edila, que reitera que van a analizar cómo “darlle continuidade” para resistirse así a “perder este xermolo que xa sementamos” en Pontedeume.