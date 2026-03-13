El IES Breamo de Pontedeume representará a Galicia en la fase estatal de la Olimpiada Filosófica

Foto de familia del alumnado eumés Concello

El alumnado del IES Breamo de Pontedeume triunfó el pasado fin de semana durante la celebración de la XIII Olimpíada Filosófica de Galicia, en la que se invitaba a los estudiantes a reflexionar sobre los límites de la locura y la figura de Don Quijote. Dos jóvenes del centro eumés se alzaron con el máximo galardón de la cita en sus respectivas categorías, lo que les servirá para representar a la Comunidad en la fase estatal que tendrá lugar próximamente en Ciudad Real.

Desde el ejecutivo local explican que Martina Casás destacó durante su intervención en la categoría de Dilema Moral “por unha madureza argumentativa excepcional, fuxindo de clixés para abordar a ‘tolemia’ quixotesca como un acto de resistencia”. Por su parte, el Concello eumés incide en que Julia Naveiro conquistó al jurado en el apartado de Ensaio Internacional con un texto íntegramente en inglés, en el que ofreció “unha lúcida análise sobre a identidade e o contexto, articulada arredor do soado ‘Eu son eu e a miña circunsancia’ de Ortega y Gasset”.

Para el gobierno eumés, este doble oro “subliña o talento” de ambas estudiantes, así como “o excelente labor docente do IES Breamo á hora de fomentar espazos de debate rigoroso”.