Pontedeume

Jóvenes promesas de la hostelería en el Concurso de Cociña e Coctelería del CIFP Fraga do Eume

El certamen llegó este jueves a su vigésimo quinta edición apostando por el talento, la innovación y la excelencia formativa

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
05/03/2026 17:27
Daniel Alexandre
Las instalaciones del CIFP Fraga do Eume de Pontedeume vivieron este jueves una jornada intensa y emotiva con la celebración de su tradicional Concurso de Cociña e Coctelería que, en esta ocasión, llegaba a su vigésimo quinto aniversario después de dos días en los que se llevaron a cabo actividades paralelas como talleres, demostraciones culinarias y ponencias. Las promesas del sector hostelero fueron llegando a primera hora de la mañana con la intención de alzarse con alguno de los galardones de la cita, que busca promover el talento, la innovación gastronómica y la excelencia en la formación.

Concurso Cociña e Cocteleria CIFP Fraga do Eume (1)

La propuesta “Paspallás, batata e melón” le valió al equipo formado por Mateo Míguez y Nicolás Barreira, del IES Sanxillao, para alzarse con el primer premio en la categoría de Cocina. En el segundo puesto se clasificaron los alumnos del CIFP Vilamarín Nicolás Villarino y Antonio García, con su elaboración “Dúo primaveral de paspallás e batata”. 

Galería

25 Edición do concurso de Cociña e Coctelería no CIFP Fraga do Eume, en imágenes

Pontedeume Concurso de cocina y cocteleríaVer más imágenes

Cabe señalar que los participantes debían demostrar su creatividad, técnica y respeto por el producto en los fogones con platos que girasen alrededor de dos ingredientes obligatorios: la batata y el paspallás (codorniz). El jurado estuvo compuesto por Manuel García (O Retiro da Costiña), Pepe Vieira (Pepe Vieira), Dani Guzmán (Restaurante Nova), María Leonila Fernández (El Sexto Pino) y Sergio Rodríguez (Néboa).

Edición anterior de la prueba de coctelería

Un cuarto de siglo para el concurso de cocina y coctelería del CIFP Fraga do Eume

Más información

Mientras, en el apartado de coctelería, el reto propuesto por el centro eumés consistía en reinterpretar el clásico mojito, ofreciendo una versión original sin perder la esencia de este combinado. El buen hacer de Gabril Mugridge, del IES Ramón Caamaño, le hizo alzarse con el primer premio en el apartado de Coctelería, seguido de la creación propuesta por Alicia Fernández, alumna del CIFP Compostela. Además de estas dos competiciones, desde 2022 se convoca otro concurso de carteles, cuyo reconocimiento recayó este año en el trabajo presentado por Emma Sanz (CIFP Compostela).

CIFP Imaxe e Son

La frenética jornada se está cerrando en el CIFP Fraga do Eume con la celebración del banquete de confraternización, con un menú diseñado por los exalumnos que ahora regentan Bacelo (Mar Lago y Álex Martínez) y Sinxelo (Andrián López), además de la jefa de partida de pastelería de O Retiro da Costiña, Marta Ocampo. El maridaje corrió a cargo de la miembro de la Asociación de Sumilleres Gallaecia, Natalia Cid, , que pasó también por las aulas del centro eumés.

El transcurso de este XXV Concurso de Cociña e Coctelería pudo seguirse en directo, esta mañana, gracias al streaming que ofrecieron las alumnas y alumnos del CIFP Imaxe e Son de A Coruña.

