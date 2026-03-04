Comienza el asfaltado de la carretera que une Pontedueme y las Fragas do Eume

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses Maps

En la jornada de este miércoles dieron comienzo los trabajos de pavimentación en la carretera provincial DP-6902, que atraviesa las parroquias de Nogueirosa y Ombre y que conecta Pontedeume con el Parque Natural Fragas do Eume. El Ayuntamiento explicó que el inicio de estas obras –con un presupuesto de 141.099,14 euros– se retrasó debido a las malas condiciones meteorológicas de los últimos meses.

En los próximos días, advierte el gobierno que dirige Bernardo Fernández, se producirán diversos cambios en la circulación con motivo de esta actuación, habilitándose desvíos alternativos.

“Esta intervención confirma, unha vez máis, o compromiso da Deputación da Coruña con Pontedeume”, aseveró el regidor, remarcando que se trata de un proyecto de mantenimiento previo a la “ampliación da estrada e a construción de beirarrúas que está actualmente en fase de redacción”.

Por su parte, el edil de Urbanismo, Daniel Ríos, incidió en que se trata de unos trabajos “moi demandados tanto pola veciñanza como polos visitantes, xa que a vía soporta un tráfico elevado por ser o acceso ás Fragas”.

La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, mejorará la seguridad vial en más de 12.800 metros cuadrados de vía.