Pontedeume

Muestreos en el banco marisquero de Croa, en Pontedeume, afectado por los temporales

Las tareas se incluyen en el Plan de actuación ante eventos de baixa salinidade diseñado por el CIMA

Redacción
02/03/2026 18:06
La Conselleira en su visita a la zona de O Grove
La Conselleira en su visita a la zona de O Grove
Xunta
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, supervisó en la jornada de este lunes los trabajos de muestreo que se están desarrollando en el banco marisquero de Croa, en la zona de actuación de la Cofradía de Pescadores de Pontedeume. Esta labor, explican desde la Consellería do Mar, se llevó a cabo de manera simultánea –y se realizará también en los próximos días– en otras zonas de las provincias de A Coruña y Pontevedra, que incluyen las rías de Arousa, Vigo, Pontevedra, Ares, Betanzos, Ferrol y O Burgo.

Desde el departamento que dirige Marta Villaverde –que se acercó a conocer, en su caso, las tareas que se llevan a cabo en el banco de Vía Sur y Vía Norte, en la zona de O Grove– explican que estos trabajos se enmarcan en el Plan de actuación ante eventos de baixa salinidade, estructurado en fases técnicas y objetivas, diseñado por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) .

Cristina Capelán y Santiago Salgado, en Pontedeume

La regeneración de los bancos marisqueros en Pontedeume avanza con apoyo provincial

Su objetivo es recabar datos que permitan determinar con precisión el grado de afección y adoptar, “se fose necesario”, medidas específicas de apoyo al sector. Con esta información, fundamentada en un “procedemento rigoroso, contrastado e basado en datos científicos, de carácter previo”, la Consellería plantearía ceses de actividad por causas de fuerza mayor, la duración de los mismos u otras acciones “de carácter administrativo como económico, no caso de que os informes así o estimen convinte”, exponen desde el departamento autonómico.

Cabe señalar que estos trabajos son acometidos por las asistencias técnicas de las propias cofradías de pescadores, en coordinación con la Consellería, empleando para ello una herramienta tecnológica. La actuación se prolongará durante las próximas semanas, con el objetivo de disponer de una “visión global, precisa e comparada” de la afección en los distintos puntos de la costa. “O executivo autonómico reafirma así o seu compromiso co sector marisqueiro e coa protección dun dos principais motores económicos e sociais do litoral galego”, remarca la Consellería do Mar.

