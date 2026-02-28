Mi cuenta

Pontedeume

Un cuarto de siglo para el concurso de cocina y coctelería del CIFP Fraga do Eume

Las bodas de plata de este certamen contarán con cinco estrellas Michelin entre los miembros del jurado

Redacción
28/02/2026 17:54
Edición anterior de la prueba de coctelería
Edición anterior de la prueba de coctelería
Jorge Meis
El próximo día 5, el CIFP Fraga do Eume vivirá una jornada especial con la celebración de las bodas de plata de su Concurso de Cociña e Coctelería, en el que tomarán parte escuelas gallegas, de Gijón, de Portugal y de Francia.

Para conmemorar este cuarto de siglo impulsando el talento y la innovación de las nuevas generaciones, el centro ha diseñado una amplia programación que reunirá, asimismo, a destacadas figuras de la gastronomía. El tribunal que evaluará las creaciones en la categoría de cocina suma un total de cinco estrellas Michelin, con la presencia de Manuel García, Pepe Vieira, Dani Guzmán, María Leonila y Sergio Rodríguez Roca. Mientras, el jurado de coctelería estará compuesto por Xaime Rodríguez y Bruno Landrove.

Actividades

Tras la celebración del certamen se celebrará el tradicional banquete de confraternización, con un menú diseñado por antiguo alumnado del centro. Las actividades paralelas comenzarán el este lunes, con un showcooking a cargo de Lucía Freitas, la ponencia sobre sumillería de Juanjo Figueroa y el taller de elaboración de Pan de Fisterra, impartido por Juan Luis Estévez. El martes día 3 habrá un obradoiro floral a cargo de Verónica Souto.

La crème de la crème del futuro de la hostelería se dio cita en Pontedeume en el Concurso de Cociña e Coctelaría

Edición anterior de la prueba de coctelería

