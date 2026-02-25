Pontedeume prepara unha ambiciosa rehabilitación da piscina municipal
As firmas interesadas en acometer a primeira fase dos traballos poden presentar ofertas até o 26 de marzo
O executivo de Pontedeume vén de iniciar o proceso de licitación para acometer os traballos da primeira fase de rehabilitación da piscina municipal, unha intervención que contará cunha inversión de 281.229,66 euros (impostos incluídos) e que se financiará, en parte, coa axuda da Deputación da Coruña.
“É unha actuación moi importante e demandada pola veciñanza, polo que agardamos que os traballos estean en marcha o antes posible para acadar que a piscina teña as óptimas condicións que merece”, indicou o rexedor Bernardo Fernández. Pola súa banda, o concelleiro de Urbanismo, Daniel Ríos, sinalou que a renovación destas instalacións “é unha prioridade para o noso equipo de goberno”, calificando de “especialmente importante” o proxecto polo seu valor “tanto a nivel deportivo como de ocio para a cidadanía”.
Tal e como se recolle no documento preparado para o Concello polo estudo Vier Arquitectos, o proxecto propón unha intervención dividida en fases que permite acurtar de forma substancial o período de inactividade das instalacións, minimizando deste xeito o impacto na cidadanía.
Así, na primera etapa dos traballos acometeranse diversas actuacións, centrándose de maneira prioritaria na reparación urxente das lesións estruturais do inmoble, a reordenación dos usos e a conseguinte “adaptación a la nueva normativa y mejora energética” do edificio.
Máis en detalle, a adxudicataria terá que “evitar las infiltraciones de agua, incluyendo la reparación de todas las cubiertas, cubrición de patios, rehabilitación de lucernarios, nuevas losas (zona de relax), nuevos huecos de instalaciones, nuevo cuarto de productos químicos y otras”. Así mesmo, os traballos suporán unha intervención nos illamentos e cerramentos, esixíndose actuar sobre os “huecos en semisótano, cambio de acristalamiento y nuevas carpinterías del gimnasio de sótano, incluso de la necesaria salida de emergencia”. Outro dos eixes da reforma será a modernización dos espazos de servizo e benestar, o que se traducirá na “remodelación e impermeabilización de vestuarios-spa”. Esta complexa actuación implicará achegar o recinto de hidroterapia ao vaso principal da piscina, favorecendo a xestión operativa ao permitir que un só profesional de salvamento poida supervisar ambas áreas de forma simultánea.
Finalmente, as obras complementaranse cunha mellora integral da accesibilidade mediante a instalación dunha plataforma elevadora cara á planta soto, ademais da “reposición de acabados varios de techos y suelos” e a “remodelación de instalaciones afectadas”, sentando así unhas bases construtivas sólidas para unha futura segunda etapa enfocada na implantación de enerxías renovables e a autosuficiencia climática do complexo deportivo. As empresas poden presentar as súas ofertas ata o vindeiro 23 de marzo.
Mellora de noiros en diversos puntos como Andrade, O Pincho e o pavillón
O executivo eumés iniciou nas últimas semanas os traballos de mellora de noiros en diferentes puntos da localidade. Así, os xa acometidos no CEIP Andrade, consistiron na instalación dunha malla antiherba e na plantación de hedras.
O Consistorio sostén que as tarefas na ladeira baixo a pista do Pincho propiciarán que a zona “conte cun manto verde ao longo de todo o ano, mellorando a súa estética”.
Mentres, as inmediaciones do pavillón da Casqueira serán o seguinte punto de actuación nas vindeiras semanas. O alcalde, Bernardo Fernández, indica que estos traballos permitirán “dotar a estas áreas dun aspecto moito máis pulido”.