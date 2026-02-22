Mi cuenta

El Concello de Pontedeume apuesta por un nuevo programa anual de formación

El ejecutivo de Bernardo Fernández centra la propuesta en materia de perspectiva de género

Redacción
22/02/2026 16:39
Vista aérea del municipio
Emilio Cortizas
El Concello de Pontedeume, a través de su área de Igualdad,  ha anunciado que la localidad pondrá en marcha a lo largo de este año un programa formativo con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en distintos ámbitos de la vida social del municipio. Con esta iniciativa, el gobierno busca avanzar en la sensibilización y en la formación en igualdad real entre mujeres y hombres. La primera acción prevista será un Curso de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre que incluirá un módulo específico sobre nuevas masculinidades igualitarias. En este apartado se tratarán cuestiones que permitan profundizar en la reflexión crítica sobre los roles tradicionales de género y fomentará modelos basados en la corresponsabilidad y el respeto.

El curso comenzará a mediados del mes de marzo y se prolongará hasta junio. Las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse en el departamento municipal de Servicios Sociales desde este lunes hasta el próximo 10 de marzo.

Para desarrollar este programa, el Concello ha solicitado una subvención a la Consellería de Promoción do Emprego e a Igualdade, al amparo de la orden que regula las líneas del Plan Corresponsables.

