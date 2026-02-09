Éxito rotundo en la II Master Class de Zumba Solidaria en favor de la AECC celebrada en Pontedeume

Un momento de la sesión, con participantes de todas las edades Cedida

El Concello de Pontedeume se volvió a teñir de solidaridad, y es que la II Master Class de Zumba Solidaria en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer colgó el cartel de lleno con una participación más que numerosa en el pabellón de A Casqueira.

Al ritmo de los últimos "hits", personas de todas la edades se dieron cita en este espacio. Los más pequeños pudieron disfrutar de una zona de conciliación animada, mientras que los mayores se daban a la música.

La sesión fue gratuita y estuvo guiada por profesionales de ZIN, a los que el Concello dio las gracias por su participación "un ano máis con este fermoso evento". Asimismo, el ejecutivo de Bernardo Fernández, agradeció el papel de la Xunta Local de la entidad, calificando su desempeño como "encomiable".