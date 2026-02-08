Mi cuenta

Pontedeume

Pontedeume aprueba el POS+ que destina 600.000 euros a gasto corriente

Otros 250.000 euros se invertirán en la mejora de viales

Redacción
08/02/2026 15:14
El pleno municipal del Concello de Pontedeume aprobó por unanimidad la aportación del Plan Único –POS+– de la Diputación, que dejará en la localidad una partida de 850.000 euros. De esta cifra, 600.000 euros se destinarán a gasto corriente mientras que la cuantía restante servirá para financiar dos obras en la zona rural del concello, una en la parroquia de Centroña y otra en Andrade.

 En el primer lugar se mejorará el Camino de Ventosa, por un importe de 200.000 euros, ampliando su ancho y su longitud. Será preciso la demolición del pavimento y muros existentes y la construcción de otros nuevos, además de dotar al vial de nuevo firme. 

En cuanto al lugar de Ogrobe, en Andrade, se invertirán unos 50.000 euros en la mejora del acceso y pavimentación del camino que discurre sobre el CEIP de Andrade y que conecta con las carreteras AC-151 y DP- 0906.

