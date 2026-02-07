Pontedeume celebrará una segunda edición del certamen Merca Queixo en abril

Un momento de la anterior edición D. Alexandre

El Concello de Pontedeume continúa con su apuesta por el producto local y, tras el éxito de la primera edición, anuncia una segunda convocatoria de Merca Queixo, que se celebrará entre los días 25 y 26 de abril.

El evento, como avanzó el alcalde de la localidad, Bernardo Fernández, “volve con máis forza que nunca para seguir reivindicando e dando continuidade á extensa tradición queixeira” de la que presume el municipio.

Sin desvelar aún cuál será la programación, la concejala de Turismo y Promoción Económica, Ángela Piñeiro Carrera, avanzó que se trata de una convocatoria que contará con una gran participación, con “numerosas queixerías de diferentes lugares”. De hecho, durante esta presentación se recordó que todos aquellos negocios que quieran tomar parte en la propuesta pueden anotarse hasta el próximo día 28, a las 14.00 horas.

La colaboración

En esta misma línea, no solo se agradeció la participación de las firmas, sino que también se animó a vecinos y vecinas, así como a personas de otras localidades, a “acudir a Merca Queixo para volver desfrutar do apaixoante mundo deste alimento da man da gran variedade de produtores, sabores e experiencias que traeremos de novo ao municipio”.

Asimismo, se puso en valor el papel de los patrocinadores —Deputación da Coruña y Leche Celta, además de la colaboración de COA, CampoCapela y Bico de Xeado—, que “fan posible que esta cita vaia ser de novo unha realidade en Pontedeume”.

Para finalizar, Fernández y Piñeiro subrayaron que esta cita supone un espacio de encuentro para los negocios del sector, asegurando que se trata de una “grande oportunidade para queixerías que queiran darlle visibilidade aos seus produtos e intercambiar experiencias e coñecementos co resto de axentes do sector”.