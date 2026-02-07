El PSdeG advierte a la Xunta de la posible “chamada de atención” de la UE sobre As Fragas

Aitor Bouza, diputado ferrolano del PsdeG Cedida

El PSdeG-PSOE ha manifestado su respaldo a la solicitud de propietarios de terrenos en el parque natural de As Fragas do Eume ante la Comisión Europea sobre la gestión del entorno protegido por parte de la Xunta, a la que ha pedido que “rinda contas” en torno a la situación en la zona.

El parlamentario autonómico ferrolano Aitor Bouza subrayó que el gobierno gallego tiene que explicar a la ciudadanía “por que vai ter esa chamada de atención da Unión Europea como non rectifique a súa actitude”.

El colectivo afectado, explicó el diputado, denuncia que no se le “deu audiencia e que non se lle escoitou nas súas alegacións” al Plan Rector del parque, por lo que sostuvo que en los últimos meses espera una respuesta al respecto.

“A conselleira coprometeuse a facelo vai para un ano, e todavía non os recibiu; é algo intolerable”, indicó Bouza, que avanzó que trasladará la problemática al Parlamento de Galicia de cara a que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “explique se vai esperar que teñamos que pasar o bochorno os galegos”.

Aludió así a la posibilidad de que la UE “lle chame a atención por incumplir a normativa europea” e hizo hincapié en trabajar de la mano de los propietarios de As Fragas.