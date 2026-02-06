La situación de los dueños de terrenos en Fragas do Eume se elevará hasta el Parlamento Europeo

Un momento del anuncio Daniel Alexandre

Los propietarios de terrenos en el parque natural Fragas do Eume acudieron esta mañana de viernes a las instalaciones del Ateneo Ferrolán para continuar con la denuncia que llevan realizando desde el año 2023 en relación con sus parcelas. En esta ocasión, y acompañados por el parlamentario socialista Aitor Bouza, anunciaron que han interpuesto una petición formal ante el Parlamento Europeo “para que coñezan de primeira man o que está a acontecer”, denunció la portavoz del colectivo, Ángeles Pita, quien condena cerca de tres décadas de “limitacións” de uso para los titulares de los terrenos.

Su principal denuncia se achaca a la “inactividade” de la Xunta, que “incumpre sistemáticamente os preceptos que manda Europa” en relación con la Red Natura, pero también con los derechos de los propietarios privados. En este sentido, remarcan que su único objetivo es que el Gobierno autonómico “tome conciencia da situación que padecemos” y que se negocien compensaciones por las citadas restricciones.

De esta manera, desde el colectivo de afectados aseguran que están “a favor do parque e sabemos que é un tesouro que hai que conservar”. Exponen, sin embargo, que se muestran tajantes con la hoja de ruta marcada para llegar a este punto, puesto que “hai que poñelo a disposición de todos, pero non gratis. Non somos unha ONG”.

Asimismo, apelan a un valor intangible y sentimental que va más allá de lo monetario. Hablan de su legado natural y de sus antepasados.

“Unha selva”

Pero no solo la cuestión monetaria es la que mantiene la tensión entre las partes, sino que los miembros de la Asociación Parque Natural Fragas do Eume: Naturaleza y Desarrollo afean la conservación del espacio.

Según sus datos, son 3.800 las hectáreas que no se pueden disfrutar y que, hasta la entrada en vigor de la decisión del gobierno gallego, mostraban un aspecto cuidado. “As fragas sufren un deterioro enorme dende 1996, que é impropio e está moi lonxe do que debería ser a conservación dun espazo natural. O uso limitado provocou un estado salvaxe”, prosiguió Pita. En su opinión, “se este fose un ben protexido, non teriamos os incendios que sufrimos en 2012, que arrasaron cunha gran parte da nosa terra”.

La agrupación demanda que se establezca una vía de comunicación con el ejecutivo de Rueda que permita llegar a un punto de entendimiento entre ambas partes, “sen necesidade de ir a Europa”, para tratar unas “compensaciones dignas” y un plan de rehabilitación del parque.