Pontedeume

La parroquia de Nogueirosa, en Pontedeume, estrena biblioteca rural para combatir la brecha digital y cultural

La iniciativa surge de la colaboración del Concello y la Diputación

Redacción
04/02/2026 20:28
Un momento de la visita inaugural a la biblioteca rural
Un momento de la visita inaugural a la biblioteca rural
Diputación
El local social de la Asociación de Vecinos de Nogueirosa, en Pontedeume, se ha transformado en un nuevo referente cultural gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación. Ambas entidades han impulsado la creación de una biblioteca rural que nace con el objetivo de descentralizar el acceso a la cultura y dotar a la zona de herramientas tecnológicas avanzadas

El proyecto, con una inversión provincial de 2.306,65 euros, ha permitido no solo la adquisición de mobiliario técnico, como estanterías y zonas de lectura, sino también la compra de equipos informáticos de última generación para el uso de los residentes.

Durante la visita inaugural, en la que participaron el alcalde, Bernardo Fernández, el concejal Joshua Dopico y la diputada Cristina Capelán, se remarcó la importancia de estos núcleos de convivencia para fortalecer el tejido social.

Más allá del fomento del hábito lector, las instalaciones aspiran a convertirse en un centro de formación activa con el desarrollo, por ejemplo, de programas de alfabetización digital para mayores.

