Impulso estratégico en Pontedeume para dotar al municipio de vivienda pública

El Ayuntamiento de Pontedeume y la Xunta han mantenido un encuentro para tratar de resolver una de las principales demandas sociales del municipio: el acceso a la vivienda protegida. Durante una sesión de trabajo celebrada recientemente en San Caetano, el alcalde, Bernardo Fernández, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, sentaron las bases para una colaboración técnica que permita ejecutar promociones públicas en la villa.

En la reunión, a la que también asistieron el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, y la directora territorial Begoña Freire , se analizaron pormenorizadamente las herramientas urbanísticas que la Xunta pone a disposición de los Concellos. El regidor eumés calificó la jornada de “moi produtiva”, subrayando que el departamento municipal de Urbanismo ya trabaja en la redacción de una propuesta técnica específica. El objetivo es seleccionar, de entre todas las fórmulas analizadas, aquella que mejor encaje en el tejido urbano de la localidad para garantizar que el proyecto sea viable a corto plazo, explicaron desde el Consistorio eumés.

Al término del encuentro, Fernández Piñeiro destacó la voluntad del gobierno local para dar respuesta a esta necesidad urgente. En este sentido, aseveró que “Pontedeume camiñará xa con paso decidido e cunha proposta concreta, realista e realizable, cara a construción na nosa vila de vivenda pública, unha demanda compartida por unha parte moi importante da nosa veciñanza”.

Infraestruscturas y seguridad

Más allá de la vivienda, el encuentro sirvió para desbloquear otros proyectos relacionados con la seguridad vial y la vertebración urbana. Uno de los puntos más destacados fue la negociación para el traspaso de la titularidad de la avenida Ricardo Sánchez al Ayuntamiento. Esta cesión es el paso previo necesario para acometer una ambiciosa humanización de la vía, una zona de alta densidad peatonal debido a la presencia de colegios, el centro de salud y diversos servicios municipales.

El proyecto previsto incluye la instalación de pasos de peatones elevados, siguiendo el modelo estético y de seguridad ya implementado en las calles colindantes. Además, desde el ejecutivo eumés se instó a la Consellería a ejecutar de forma prioritaria la construcción de aceras en la AC-151, concretamente, en el tramo de Os Loureiros.