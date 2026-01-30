A vida de María Vázquez, mestra represaliada que descansa en Pontedeume
A catedrática da USC Aurora Marco presentou onte a historia inédita desta muller no Ateneo Ferrolán
Que as fillas das alumnas que tivo María Vázquez (Santiago de Compostela, 1894-Pontedeume, 1936) aínda falen “marabillas” desta mestra décadas despois supuxo un forte empurrón para a súa biógrafa, Aurora Marco.
Esta catedrática da USC, que leva máis de 35 anos investigando a historia das mulleres galegas, visitou este xoves o Ateneo Ferrolán para presentar os resultados da súa investigación, publicados en forma de libro con Alvarellos Editora, entre os que hai alusións á zona de Ferrolterra e arredores, así como unha gran cantidade de contidos inéditos.
“María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo” é o título do exemplar que destapa a historia dunha muller destacada pola súa extraordinaria entrega ao labor educativo, por ter sido “unha renovadora pedagóxica, unha defensora dos dereitos femininos e unha oradora”, resalta Aurora Marco, lembrando que a protagonista “daba mitins” e, de feito, “foi a primeira muller que falou publicamente en Miño”.
Neste punto quixo incidir a autora, xa que “a República trouxo moitas melloras para as mulleres, pero no terreo político os avances foron máis lentos”, polo que esta proxección pública despunta aínda máis por ser unha das poucas que se dedicaron a esta actividade na época.
“Tivo cargos orgánicos dentro do Partido Socialista en Pontedeume e foi cofundadora do Partido Socialista de Miño”, relata, engadindo que a nivel sindical tamén se involucrou na Federación Española de Traballadores da Ensinanza da UGT de Ferrol e comarca, figurando como tesoureira.
“No libro falo dalgunhas mulleres do Grupo Femenino Socialista de Ferrol”, como por exemplo Amalia Vergara, e das persoas da cidade coas que adoitaba ir aos mitins, como o ferrolán Edmundo Lorenzo, avanza a escritora dun exemplar que contextualiza no seu movemento, como nunca antes, “unha muller moi progresista nas ideas e moi resolutiva na acción”.
A Normal
Os tres ou catro primeiros capítulos están cheos de información inédita como pode ser o lugar concreto no que naceu, o cuartel militar de Santa Isabel, en Compostela, onde estaba destinado o seu pai e a súa nai traballaba como cantineira.
Segundo calcula a investigadora, nesta cidade residiría soamente arredor de cinco anos, dado que para o regreso da guerra de Independencia na que serviu o proxenitor, a familia mudaríase á terra deste, a parroquia de Vilaescura, en Sober.
O rastro levaría a Aurora Marco a localizar á protagonista na Coruña no ano 1907, onde pouco máis tarde entraría na Escola Normal de Mestras da Coruña, unha etapa que abrangueu do 1909 ao 1913, e que aproveitou até obter dous títulos, de niveis Elemental e Superior.
Comeza os estudos de Maxisterio na Coruña
No 1907, María Vázquez xa chegara á Coruña e dous anos despois comezou os estudos, “porque daquela esixían ter 14 anos para iniciar a carreira”, sinala Marco.
A Pobra do Caramiñal, o seu primeiro destino
Tras as oposicións, no 1918 chegou á Pobra do Caramiñal, onde comezou unha etapa de autoformación e puxo en práctica coas alumnas as súas aprendizaxes.
Rematada a ditadura de Primo de Rivera, Vázquez retoma a acción política e da mitins en lugares próximos como Nogueirosa, Cabanas ou Fene, entre outros.
Morre asasinada a mans do réxime franquista
Foi separada do servizo a noite que a mataron, no 1936, e o seu expediente de depuración, que por primeira vez sae íntegro á luz, non se abriu até o 1940, “a efectos puramente administrativos”.
Esta estadía marcaría a traxectoria de María Vázquez: “no centro coruñés había mestras moi preparadas, moi formadas, algunhas estiveran traballando na Escola Central de Mestras de Madrid”, sinala a catedrática da USC.
Tras as oposicións, o seu primeiro destino sería A Pobra do Caramiñal, onde comezaría un período de autoformación e de transmisión dos seus saberes ás súas alumnas. “Tamén se preocupou da súa carreira”, chegando a desprazarse á capital estatal para realizar outras “oposicións restrinxidas para ter máis salario”.
En palabras da investigadora, “mostrouse como unha muller que agora chamariamos empoderada”, e que, tal como rexistra un dos contados testemuños orais dos que puido botar man, María Vázquez ensinaba ás pequenas a importancia de “valerse por si mesmas, que tiñan que ser independentes e buscar o seu futuro”. E así o fixeron: unhas marcharon fóra, outras montaron algún negocio, outras dedicáronse á costura...”, apuntou a súa fonte.
Ademais, “era unha muller moi humanitaria: en actividades de tipo social que redundaban en beneficio das persoas máis necesitadas, alí estaba ela”, engade Aurora Marco. Coa vertente política aínda paralizada por mor da ditadura de Primo de Rivera, “chegou á escola de Miño en abril de 1930 e un ano despois proclamouse a República, que ela abrazou e defendeu”.
No 1932 comezaría unha “campaña intensa de mitins”, que daría en puntos próximos como Pontedeume, e concretamente na parroquia de Nogueirosa, Miño, Cabanas, Fene ou Betanzos, entre outros. No 1933, María Vázquez integrouse no comité directivo do PSOE eumés, “soa entre homes”, como xa adoitaba acontecer noutros contextos anteriores, e no mesmo ano cofundou este mesmo partido en Miño.
En definitiva, “foi abrindo camiño para as que viñeron despois” e por conseguinte, coa sublevación convirteuse “nunha das mulleres sinaladas, das máis buscadas pola súa ideoloxía, lóxicamente, e tamén polo que representaba a nivel profesional; o maxisterio foi un dos sectores máis castigados”.
Tirando do fío
Antes de publicar o “Dicionario de mulleres galegas” (A Nosa Terra, 2007), Aurora Marco focalizara sempre naquelas que se dedicaban aos seus mesmos ámbitos, as letras e a educación. “Foi un traballo moito máis ambicioso”, sinala a autora sobre aquel estudo polo que lle foron chegando numerosas identidades, entre as que figuraba María Vázquez, da que xa sabía, “pero tiña pouca información”.
Quizáis ese foi un dos primeiros sinais que apuntaban ao seu seguinte obxectivo, sinal que se fixo evidente cando Marco foi convidada á homenaxe, o 8 de marzo do 2023, que realizaron a María Vázquez en Miño, que foi “o concello onde ela exerceu os últimos anos de vida”. Neste encontro puido escoitar “ás fillas das que foran alumnas súas”, constatando que a mestra “deixara unha pegada tan profunda que as fillas das súas alumnas falaban marabillas dela, o que lles contaban as súas nais”, expresa.
“Até aquel momento, o que se sabía dela realmente era pouco e estaba centrado exclusivamente nos anos de estadía en Miño”, que foi o derradeiro período da súa vida, dende a súa chegada no 1930 até que a asasinan, no 1936, “e fundamentalmente na súa actividade política”. Deste xeito, Aurora Marco comeza a tirar do fío decidida a recuperar do esquecemento esta biografía, á que finalmente se lle adiantaría a publicación de “Carmiña Sierra. A primeira muller do Seminario de Estudos Galegos” (Alvarellos Editora, 2023), que resultou finalista nos premios Follas Novas 2024.
Consciente de que sería un caso particular en canto á escaseza de fontes familiares, que son as primeiras ás que adoita recorrer para obter os primeiros documentos, a excepción dunha afillada, Marco comezou o seu percorrido por depósitos públicos e privados, museos ou rexistros. A investigadora visitou arquivos municipais de todos os concellos polos que se coñece que pasou María Vázquez, salvo no de Miño, cuxa información desaparecera a causa dun incendio. Así mesmo, estivo noutros como o Arquivo do Reino de Galicia, o Militar de Ferrol e incluso o de Segovia.
“Foi fatigoso”, admite, valorando que, con todo, “tiven moita sorte” por ter dado con moi bos profesionais. Neste senso, destacou a colaboración dunha persoa en Pontedeume, Juan Sobrino Ceballos, que xunto a Manuel Domínguez Ferro asina “un traballo moi interesante sobre María Vázquez”, publicado na revista eumesa Cátedra. Este contacto “mandoume un material magnífico que tiña aínda sen publicar”, polo que finalmente puido concretar o lugar exacto do cemiterio no que descansan os seus restos, nun nicho familiar.
O exemplar inclúe 100 fotografías e documentos, entre os que se atopa o expediente de depuración, que “é a primeira vez que se publica íntegro”, e inclúe “informes moi duros contra ela, do párroco, do comandante da Garda Civil, tamén estaba o alcalde...”. Con todo, “o máis incomprensíbel e cruel” é a data na que se abriu, no 1940, catro anos despois do asasinato. “Este libro estaba para que o fixese eu”, expresa a investigadora, que, sen sabelo, xa tiña no seu arquivo persoal dúas fotos de mestras nas que tamén estaba María Vázquez.