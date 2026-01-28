Pontedeume inicia los trabajos de mejora del camino del Covés en un tramo de 1.500 metros

Las obras arrancaron esta semana en la zona Cedida

El Concello de Pontedeume continúa dando pasos hacia la pavimentación completa del camino del Covés —que conecta las parroquias de Nogueirosa con Andrade—, con el inicio de los trabajos, que afectarán a un tramo de 1.500 metros.

La intervención incluye la renovación del firme, la limpieza de cunetas y la extensión de 125 metros de la red de abastecimiento municipal en O Silvar. Tras esta, solo quedará una fase, cuyo proyecto se está redactando.

“Mellorarase a accesibilidade e as condicións de paso nesta zona”, aseguró el regidor eumés, Bernardo Fernández, que, tras recordar que cuenta con financiación de la Diputación, añadió que “facilitará os desprazamentos diarios, reforzando tamén a seguridade ao longo do trazado”.