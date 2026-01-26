Pontedeume culmina los trabajos de mejora en el entorno de la iglesia y la playa de Centroña
La actuación contó con una inversión cercana a los 50.000 euros
El núcleo de Centroña estrena nueva imagen y mejores servicios. El Concello eumés concluyó recientemente los trabajos de reurbanización que afectaban al acceso y al entorno de la iglesia parroquial, el tradicional lavadero y la bajada a la playa del lugar.
La intervención, con una inversión de casi 50.000 euros, buscaba modernizar las infraestructuras básicas y adecentar uno de los puntos más turísticos del municipio. Sobre el impacto de esta remodelación, el alcalde Bernardo Fernández aseguró que se mejoraron “tanto os servizos e acesos como a imaxe dunha zona moi frecuentada por veciñanza e visitantes, sobre todo na época estival”.
Así las cosas, las tareas se centraron en la renovación integral de la red de saneamiento y en la aplicación de aglomerado en caliente para adecuar el firme del vial, mientras que en la del lavadero y el cruceiro se ejecutó un pavimento de hormigón desactivado. Además, para garantizar la seguridad de los peatones y mejorar la integración paisajística, se instaló una nueva barandilla de madera.
Por su parte, el edil de Urbanismo, Daniel Ríos, incidió en que desde el ejecutivo local “seguimos mellorando Pontedeume e as súas parroquias, con diversidade de actuacións rematadas nas últimas semanas”.