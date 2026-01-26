Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Pontedeume culmina los trabajos de mejora en el entorno de la iglesia y la playa de Centroña

La actuación contó con una inversión cercana a los 50.000 euros

Redacción
26/01/2026 16:05
Estado de la zona tras las obras de mejora
Estado de la zona tras las obras de mejora
Concello
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El núcleo de Centroña estrena nueva imagen y mejores servicios. El Concello eumés concluyó recientemente los trabajos de reurbanización que afectaban al acceso y al entorno de la iglesia parroquial, el tradicional lavadero y la bajada a la playa del lugar.

La intervención, con una inversión de casi 50.000 euros, buscaba modernizar las infraestructuras básicas y adecentar uno de los puntos más turísticos del municipio. Sobre el impacto de esta remodelación, el alcalde Bernardo Fernández aseguró que se mejoraron “tanto os servizos e acesos como a imaxe dunha zona moi frecuentada por veciñanza e visitantes, sobre todo na época estival”.

Los baños se ubican en la planta baja

Pontedeume habilitará tras 30 años los baños ubicados en el bajo del Torreón dos Andrade

Más información

Así las cosas, las tareas se centraron en la renovación integral de la red de saneamiento y en la aplicación de aglomerado en caliente para adecuar el firme del vial, mientras que en la del lavadero y el cruceiro se ejecutó un pavimento de hormigón desactivado. Además, para garantizar la seguridad de los peatones y mejorar la integración paisajística, se instaló una nueva barandilla de madera.

Por su parte, el edil de Urbanismo, Daniel Ríos, incidió en que desde el ejecutivo local “seguimos mellorando Pontedeume e as súas parroquias, con diversidade de actuacións rematadas nas últimas semanas”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

WEBINARIO AQUAE STEM VILAS ALBORADA

Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible
Redacción
Uno de los talleres sobre educación sexual llevados a cabo con el alumnado cedeirés

Cedeira combate la influencia de la pornografía con talleres educativos en las aulas
Redacción
Aula de Estudo de Cabanas

Cabanas dotará las instalaciones del Aula de Estudo de dos equipos informáticos
Redacción
Uno de los contenedores específicos para el reciclaje de aceite usado

Neda incrementó en casi un 30% el reciclaje de aceite doméstico en 2025
Redacción