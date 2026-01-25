Pontedeume celebra la segunda Master Class de Zumba Solidaria con la AECC el 8 de febrero

El pasado año se celebró la primera edición también en febrero Daniel Alexandre

El Concello de Pontedeume promueve para el próximo domingo 8 de febrero la segunda edición de su Master Class de Zumba Solidaria con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Será a las 11.00 horas en el pabellón A Casqueira y tanto la entrada como la participación es gratuita. Estará guiada por profesionales ZIN y habrá espacio de conciliación.