Pontedeume habilitará tras 30 años los baños ubicados en el bajo del Torreón dos Andrade
El Concello prepara un proyecto, además, para mejorar los jardines de Lombardero
El Ayuntamiento de Pontedeume ha iniciado los trabajos para reparar y poner a punto los baños ubicados en la planta baja del Torreón dos Andrade, tres décadas después de estar cerrados al público.
El alcalde, Bernardo Fernández, explica que “desta forma, daremos cumprimento a unha demanda realizada por numerosos veciños e veciñas, ao tempo que se habilita un servizo que será especialmente práctico para os usuarios e usuarias da zona de xogos infantís dos xardíns de Lombradero”.
El ejecutivo eumés apunta que el pasillo de entrada a los baños contará con un sistema de control de acceso, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto uso de las instalaciones.
El regidor eumés anunció, asimismo, que el Consistorio trabaja en un proyecto –en fase de redacción– para rehabilitar la zona ajardinada mencionada anteriormente. “Esta actuación permitirá renovar a iluminación, as varandas e a cuberta da paxareira, que será reconvertida nunha zona de abrigo con bancos e un punto de lectura”. Las tareas en esta zona permitirán también adecuar el pavimento de los pasillos, mejorar las zonas verdes, reponer especies arbóreas y modernizar el sistema de recogida de aguas pluviales.