Pontedeume

Pontedeume habilitará tras 30 años los baños ubicados en el bajo del Torreón dos Andrade

El Concello prepara un proyecto, además, para mejorar los jardines de Lombardero

Redacción
20/01/2026 19:20
Los baños se ubican en la planta baja
Los baños se ubican en la planta baja
Cedida
El Ayuntamiento de Pontedeume ha iniciado los trabajos para reparar y poner a punto los baños ubicados en la planta baja del Torreón dos Andrade, tres décadas después de estar cerrados al público.

El alcalde, Bernardo Fernández, explica que “desta forma, daremos cumprimento a unha demanda realizada por numerosos veciños e veciñas, ao tempo que se habilita un servizo que será especialmente práctico para os usuarios e usuarias da zona de xogos infantís dos xardíns de Lombradero”.

El ejecutivo eumés apunta que el pasillo de entrada a los baños contará con un sistema de control de acceso, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto uso de las instalaciones.

El paseo marítimo y la plaza de Rosalía son dos de las áreas incluidas en la licitación

Nuevo plan de conservación en Pontedeume: de la Alameda de Raxoi al césped de A Gándara

Más información

El regidor eumés anunció, asimismo, que el Consistorio trabaja en un proyecto –en fase de redacción– para rehabilitar la zona ajardinada mencionada anteriormente. “Esta actuación permitirá renovar a iluminación, as varandas e a cuberta da paxareira, que será reconvertida nunha zona de abrigo con bancos e un punto de lectura”. Las tareas en esta zona permitirán también adecuar el pavimento de los pasillos, mejorar las zonas verdes, reponer especies arbóreas y modernizar el sistema de recogida de aguas pluviales.

