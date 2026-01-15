O deseñador eumés Pepe Barro expón na Fundación Didac como referencia na historia do deseño galego
Autor de proxectos como a casa-museo de Rosalía, tivo un papel decisivo na identificación da gráfica galega
O Arquivo Pepe Barro, que xa custodiaba a Fundación Didac dende o 2024, sairá á luz no centro compostelán hoxe mesmo, coa inauguración dunha exposición que posibilita coñecer o traballo realizado por este deseñador de Pontedeume que tivo un papel decisivo no recoñecemento das formas visuais propias da cultura galega.
Esta iniciativa compleméntase cun ciclo de conversas e relatorios arredor da transcendente figura de Pepe Barro no ámbito do deseño en Galicia, e o primeiro destes encontros terá lugar o xoves 22, ás 19.00, a mesma hora na que se abrirá este venres a mostra, coa participación do escritor Suso de Toro.
Amais da selección física, as persoas interesadas poderán acceder a documentación, en distintos formatos, sobre todo un século de creación galega, incluíndo textos, fotografías e audiovisuais, dispoñibles a nivel global a través da web arquivodidac.gal.
A exposición, que está comisariada por Mónica Maneiro Jurjo, Gemma Mora e María Valcárcel, permanecerá dispoñible até o 24 de abril. Neste período, os visitantes poderán atopar elementos tan variados como debuxos orixinais, cadernos de traballo, manuais de identidades corporativas, arquivos multimedia, posters, proxectos museográficos, gravados coas súas correspondentes pranchas, etc. Así mesmo, este material vai acompañado doutro tipo de rexistros persoais, como textos e reflexións, fotografías ou proxectos que non desenvolveu.
Recoñecemento
O percorrido profesional de Pepe Barro comezou no 1973 e estivo caracterizado por unha evolución constante e pescuda dunha identidade, por un lado para si mesmo, como deseñador, e por outro para Galicia. Con Xesús “Chichi” Campos e Xosé Díaz formou a sociedade BC&D, en 1984, e un ano despois nace Grupo Revisión Deseño, da man deste último e mais de Lia Santana. Xosé Salgado sumouse pouco despois ao equipo, que revisou o imaxinario tradicional galego empregando unha linguaxe contemporánea.
No 1994, tras saír Xosé Díaz, o estudio converteuse en Barro Salgado Santana, unha etapa que abarcaría até o 2013, cando o eumés embárcase no seu proxecto definitivo en solitario, baixo a firma de Barro Deseño.
Neste momento tamén desempeñou o labor de investigador e cronista da historia do deseño galego, que lle serviu posteriormente para desenvolver proxectos museográficos como a casa-museo de Rosalía de Castro, da que tamén asina a identidade corporativa.
Do mesmo xeito, o seu selo pode albiscarse noutras imaxes populares como a de Pazo Vilane, o Cuponazo da ONCE ou a camiseta da selección galega de fútbol. Tamén levou a cabo proxectos de deseño editorial para A Nosa Terra, Nós Diario ou Diario de Galicia, entre outros exemplos.