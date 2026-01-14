Mi cuenta

Pontedeume

Pontedeume licita la rehabilitación de la antigua unitaria de Vizús por más de 230.000 euros

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo miércoles 4 de febrero

Redacción
14/01/2026 18:52
Imagen de archivo de la antigua escuela unitaria
Imagen de archivo de la antigua escuela unitaria
AEIG
El Concello de Pontedeume ha dado luz verde al proyecto de ejecución para la reforma interior y mejora de la accesibilidad de la antigua escuela unitaria de Vizús, una intervención que permitirá recuperar las instalaciones para crear un centro social del que puedan disfrutar los vecinos y vecinas de la parroquia de Centroña.

Tal y como explicó el ejectivo local, la actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 306.713 euros (impuestos incluidos) y se sufragará con el apoyo económico de la Diputación. Las firmas interesadas en acometer la intervención pueden presentar sus ofertas hasta el próximo miércoles 4 de febrero.

“Habilitarase un local moderno e accesible onde realizar todo tipo de actividades”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández. Por su parte, el edil de Urbanismo, Daniel Ríos, especificó que “se abrirán fiestras cara ao mar na planta baixa, que será totalmente diáfana”.

Además, en la parte superior del inmueble, se habilitará una estancia que podrá emplearse como cocina. Se crearán también despachos y una sala de usos múltiples.

