Pontedeume

Nuevo plan de conservación en Pontedeume: de la Alameda de Raxoi al césped de A Gándara

El ejecutivo local ha sacado a contratación el servicio, con novedades tecnológicas

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
14/01/2026 19:01
El paseo marítimo y la plaza de Rosalía son dos de las áreas incluidas en la licitación
El paseo marítimo y la plaza de Rosalía son dos de las áreas incluidas en la licitación
Jorge Meis
Pontedeume se encuentra inmerso en el proceso para para profesionalizar y unificar la conservación de sus áreas ajardinadas. Tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas –las empresas pueden consultarlo en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el 6 de febrero–, actualmente en el Concello no se dispone “de personal propio con habilitación e formación específica e adecuada” para estas labores, que se efectuaban hasta el momento con la plantilla general de oficios y “contratacións puntuais”.

Por ello, y con el objetivo de “paliar as posibles deficiencias que se poidan observar e conseguir un nivel óptimo de conservación e mellora dos espazos”, el ejecutivo eumés impulsa ahora esta licitación.

El contrato tendrá una duración inicial de un año –con posibilidad de prorrogarse por tres anualidades más– y un valor estimado de 415.250,39 euros. El gobierno que dirige Bernardo Fernández plantea el servicio sin división por lotes, con el objetivo de evitar “a ineficiencia na prestación dos labores, así como unha diminución na calidade da súa prestación”.

Áreas y control

Las actuaciones de conservación se llevarán a cabo en diferentes puntos neurálgicos de la villa eumesa, como el Parque da Estación, los jardines de Lombardero, la Alameda de Raxoi, la Praza do Conde, los cementerios municipales o diversas urbanizaciones como la de Boavista u O Olmo –el pliego especifica, concretamente, 26 zonas distintas–.

Parque do Río Cádavo

Fene se engalana: flores de temporada, control ambiental y más limpieza en parques y jardines

Más información

La firma adjudicataria deberá asumir, además, el mantenimiento especializado del campo de fútbol sintético A Gándara, una tarea que requerirá de maquinaria especializada y labores concretas, tales como el cepillado y descompactación del terreno, la reposición anual del caucho o la limpieza de los sistemas de drenaje.

Para asegurar el cumplimiento riguroso de todas estas tareas, se implantará un sistema de control tecnológico. En este sentido, la firma encargada del servicio “deberá implementar unha plataforma web ou similar” en la que el Concello tendrá acceso a una serie de información a diario. Así, se registrará un reportaje fotográfico del estado anterior y posterior a la realización de los trabajos, en el que cada una de las instantáneas incorpore metadatos con las coordenadas de localización, la fecha y la hora.

En cuanto a los medios humanos y materiales, el pliego establece unos mínimos que incluyen un jardinero a tiempo completo todo el año y la supervisión de un ingeniero técnico agrícola. Además, la firma deberá contar con una flota de maquinaria propia que incluya un camión grúa, tractores segadores y desbrozadoras.

