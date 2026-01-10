La vivencia catárquica de Miriam Rodríguez en Operación Triunfo levanta la barrera a una nueva etapa

La artista de Pontedeume volvió a su catapulta a la fama, esta vez como presentadora, en el año de su disco en directo Cedida

Volver a un lugar saturado de emociones propias es un paso extraordinario, con muchas aristas, del que ya puede hablar la eumesa Miriam Rodríguez, artista musical independiente desde que sacó el álbum “Líneas rojas” en 2024, siete años después de haber subido al podio de la histórica edición en la que regresó Operación Triunfo a la pantalla, donde acaba de volver como presentadora de un nuevo formato que aprovechó para poner al servicio su peripecia y sacar lo más útil de sí. A menos de un mes de haber terminado esta experiencia, con las emociones en reposo, hace retrospectiva de ello mirando al futuro de su carrera y de su vida, si cabe ahora más inseparable todavía de su tierra.

El legendario concierto que ofreció el año pasado en Las Ventas se convirtió en su último lanzamiento, un disco grabado íntegramente en directo que se decidió a sacar en forma de “regalo para la gente que me sigue”, cumpliendo así con su público sin rechazar una experiencia que requería volcarse por completo y realizar “un trabajo interno importante”, avanza.

Después de componer algo entre el final de la gira veraniega y el inicio de una aventura que abarcaría cuatro meses, hasta mediados del pasado diciembre, de martes a sábado trabajaba en directo como presentadora de “Conexión OT” y los lunes en las galas, el mismo sistema que experimentó en su paso como aspirante.

“Fue un proceso, porque de venir de ser concursante y de vivir muchas cosas que creo que había que curar internamente, pues para mí, obviamente, que me hayan ofrecido la oportunidad y hayan depositado en mí la confianza de ocupar este puesto me hizo mucha ilusión y, al mismo tiempo, se generaron en mí ciertas inseguridades y un reto”, valora Rodríguez, que a toro pasado considera la tarea “más fácil de lo que pensaba”.

En cualquier caso, “desde que llegué pasé por muchos estados de ánimo y situaciones que inevitablemente me hacen empatizar con las 16 personas que he acompañado”, a las que veía experimentar lo mismo que percibió en sus propias carnes hace ocho años, por lo que se enfocó en crear “un espacio seguro donde ellos se pudiesen sentir a gusto charlando y hablando de cómo se sienten viviendo el programa”, relata la artista, sin olvidarse a sí misma, ya que, en esta segunda incursión, “Conexión OT” debía ser un lugar cómodo para ella también, algo que consiguió arropada por el equipo.

Con un “proceso complicado dentro del programa” como concursante a sus espaldas, “hay pequeños traumas que uno tiene que curar o por lo menos trabajar para poder desarrollarse y dejar cosas atrás”. Así, Miriam Rodríguez hace balance y es consciente de que “al final fue una experiencia que me trajo muchísimas cosas” a valorar. “Ocho años después se cerró un círculo muy positivo para mí, profesional y personalmente”.

Siguiendo esta vertiente más íntima, Pontedeume es inseparable de su ser, a pesar de que lleve cerca de 10 años viviendo en Madrid. “Cada vez lo llevo peor”, no solo por estar lejos de los suyos, lo que ya le llevó a estar sumergida en una “morriña permanente” desde que se mudó, sino porque “la cabra tira al monte” y esa pulsión no deja de incrementarse con la edad.

“En algún momento volveré a mi lugar”, comenta la cantante, que ya tiene algunas fechas cerradas en festivales para este 2026, un año en el que espera bajar de revoluciones: “la idea está en componer sin prisa y sin una fecha límite”, con el objetivo de volver a ofrecer a su público un trabajo cargado de sentido.

Las Ventas

Miriam Rodríguez viene de firmar, el pasado mes de diciembre en Barcelona y Madrid, “Valió la pena fallar (Live Las Ventas)”. “El propio concierto fue bastante arriesgado en sí porque veníamos de hacer dos salas en Madrid”, y precisamente el día de la última, la WiZink, anunciaron el señalado directo, que “nos obligaba a hacer algo completamente distinto porque íbamos con el mismo disco y en la misma ciudad, triplicando el número de personas”, expresa.

“Como equipo ya fue una apuesta bastante grande y sí que quisimos grabar el show”, especialmente porque “fue el primer concierto de mi vida en el que hicimos realización en pantallas y había mucha producción: visuales, escenografía, llevábamos a los bailarines...”.

No obstante, “en un primer momento no teníamos en la cabeza el materializarlo en un CD”, sino poner al alcance de las personas a las que ha cautivado el talento de la eumesa un encuentro tan especial como este. La extensión del concierto obligó a dividirlo en un conjunto de dos discos, que incluye también un póster y el acceso a un documental que, en poco más de media hora de duración, resume el espectáculo y todo el proceso creativo que lo desencadenó.