Más aparcamiento en Pontedeume tras la adquisición de tres nuevos solares por parte del Concello

Vista aérea de uno de los solares adquiridos Concello

El ejecutivo de Pontedeume firmó recientemente ante notario la adquisición de tres nuevos solares para destinarlos a la creación de aparcamiento. Las fincas se sitúan, concretamente, en la avenida de Ferrol, junto a la antigua escuela unitaria de Centroña y a la entrada de la urbanización Olmo. En el caso de esta última, explica el Concello, se habilitará también una nueva entrada a la zona residencial.

“Estes soares veñen a sumarse aos mercados con anterioridade en múltiples puntos do municipio, incrementando desta forma as prazas de estacionamento da nosa vila, tanto no rural como no centro urbano”, aseveró al respecto el alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro.

Pontedeume mejorará el acceso desde la N-651 a la urbanización Olmo y creará 30 aparcamientos Más información

Así las cosas, en el caso de la finca junto a la escuela de Centroña, se habilitarán unas 18 plazas, las mismas que se crearán en la avenida de Ferrol, “e que virán a compensar as oito que se anulan como consecuencia do proxecto de humanización” del citado vial. En la urbnización Olmo, se crearán un total de 30 lugares de aparcamiento. Además, el Concello firmará en las próximas semanas la compra de un edificio –en esqueleto– que se encuentra en la calle Pincho, incluyendo otras tres parcelas anexas que suman más de 5.000 metros cuadrados.