Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Plazo cultural

“Pontedeume en Obras”, o Certame de Teatro Afeccionado, ten abertas as inscricións

DameCuerdaQueTeatro fai un chamamento ás compañías amadoras

Redacción
01/01/2026 21:14
Un dos encontros da anterior convocatoria do "Pontedeume en Obras"
Un dos encontros da anterior convocatoria do "Pontedeume en Obras"
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

O Certame de Teatro Afeccionado “Pontedeume en obras” celebrará a súa XII edición os días 7, 14, 21 e 28 de marzo, así como o 4 de abril, coa organización do Concello e a compañía local DameCuerdaQueTeatro, que se ocupará da derradeira representación como anfitrioa do festival. Nas redes sociais desta agrupación pódese atopar a ligazón ás bases, que establecen como data límite para a inscrición o domingo 18 deste mes, ás 20.00 horas

A iniciativa de DameCuerdaQueTeatro trata de promover e organizar actividades teatrais e contribuír á mellora da oferta cultural eumesa, a través da divulgación das compañías amadoras que ofrecen as súas representacións sobre o escenario do CPR San José.

Os candidatos terán un máximo de tres obras a achegar por agrupación, das que se só se poderá escoller unha, coa posibilidade de representarse tanto en galego como en castelán, sempre cunha duración mínima de 45 minutos.

As propostas deberán enviarse dentro do prazo por correo electrónico, acompañadas da documentación que se require nas bases, que inclúe material gráfico como fotografías e un vídeo íntegro do espectáculo ou en proceso de montaxe, de ser o caso.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Año Nuevo 1 Enero

El primer chapuzón del 2026 en Doniños, para valientes
Marta Corral
Víctor Vázquez, durante un partido de esta temporada

Víctor Vázquez, entrenador auxiliar del Pontevedra: “Este Pontevedra compite bien en todos los duelos”
Juan Quijano
Parque Ferrandiz Esteiro

Civis Global realizará la reforma integral de la plaza Ferrándiz que promueve la Diputación con fondos europeos
Redacción
Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña

Un error de cálculo obliga a aplazar la compra de la nueva sede de la Diputación en Ferrol
Redacción