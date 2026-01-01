“Pontedeume en Obras”, o Certame de Teatro Afeccionado, ten abertas as inscricións
DameCuerdaQueTeatro fai un chamamento ás compañías amadoras
O Certame de Teatro Afeccionado “Pontedeume en obras” celebrará a súa XII edición os días 7, 14, 21 e 28 de marzo, así como o 4 de abril, coa organización do Concello e a compañía local DameCuerdaQueTeatro, que se ocupará da derradeira representación como anfitrioa do festival. Nas redes sociais desta agrupación pódese atopar a ligazón ás bases, que establecen como data límite para a inscrición o domingo 18 deste mes, ás 20.00 horas
A iniciativa de DameCuerdaQueTeatro trata de promover e organizar actividades teatrais e contribuír á mellora da oferta cultural eumesa, a través da divulgación das compañías amadoras que ofrecen as súas representacións sobre o escenario do CPR San José.
Os candidatos terán un máximo de tres obras a achegar por agrupación, das que se só se poderá escoller unha, coa posibilidade de representarse tanto en galego como en castelán, sempre cunha duración mínima de 45 minutos.
As propostas deberán enviarse dentro do prazo por correo electrónico, acompañadas da documentación que se require nas bases, que inclúe material gráfico como fotografías e un vídeo íntegro do espectáculo ou en proceso de montaxe, de ser o caso.