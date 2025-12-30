Mi cuenta

Diario de Ferrol

Pontedeume

La piedra de la calle Igrexa se usará en la Praza de San Roque

El proyecto de esa vía de Pontedeume se financió con cargo a la asociación de Concellos do Camiño Inglés

Redacción
30/12/2025 21:57
Calle da Igrexa en el concello de Pontedeume
Calle da Igrexa en el concello de Pontedeume
Cedida
La calle da Igrexa, del concello de Pontedeume, se encuentra ya desde el fin de semana abierta tras la finalización de las obras de pavimentación y renovación de los servicios de la misma. 

Esta actuación, como explicó el alcalde, Berbardo Fernández Piñeiro, “permitiu mellorar o actual aceso ás vivendas da zona e á Igrexa de Santiago, substituíndo o pavimento irregular co que contaba e garantindo así unha mellor acesibilidade para persoas con dificultades para camiñar ou en cadeira de rodas”. 

Este proyecto fue financiado a través de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, a la que pertenece Pontedeume, y contó con los informes favorables de la Dirección Xeral de Patrimonio. 

El concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, quiso agradecer a la asociación su compromiso con Pontedeume y con “manter en condicións óptimas o percorrido desta ruta xacobea, que é clave para o turismo e a cultura do municipio”. 

La piedra retirada del antiguo pavimento fue acopiada en las instalaciones municipales para ser aprovechada en la reparación de otras calles y de la Praza de San Roque, que se cerrará al tráfico tras estas fiestas para proceder a su reparación y posterior peatonalización. 

Además, desde el Concello informan de que a día de hoy se está redactando los proyectos de pavimentación de las calles Empedrado, Fontenova y Corredoira das Virtudes. Con respecto a la Avenida de Raxoi, el proyecto redactado meses atrás se está modificando para dar cumplimiento a los requerimientos de Patrimonio. 

