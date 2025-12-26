Mi cuenta

Pontedeume

Comienza la restauración del histórico palco de la música de Pontedeume

La intervención cuenta con una inversión de unos 40.000 euros

Redacción
26/12/2025 18:57
Pontedeume Palco de la música en obras
Daniel Alexandre
El Concello de Pontedeume ha iniciado los trabajos de recuperación del palco de la música ubicado en la alameda de Raxoi. Esta intervención cuenta con un presupuesto aproximado de 40.000 euros y busca, remarca el gobierno local, devolver el esplendor a esta estructura emblemática de la villa.

El motivo de la actuación es el evidente desgaste que sufre la infraestructura, con daños en su estructura metálica y en el tejado. Así las cosas, los trabajos se diseñaron con el objetivo de mantener la apariencia histórica del palco. Las tareas principales se centrarán en el reemplazo tanto de la barandilla como del lucernario de la cubierta. Asimismo, se finalizará el revestimiento del zócalo inferior utilizando granito.

El alcalde, Bernardo Fernández, remarca la importancia de esta intervención, incidiendo en que es “moi necesaria” y que permitirá “ter o palco da música de Pontedeume nas condicións óptimas que merece”.

Imagen de archivo de uno de los puestos

La plaza de abastos de Pontedeume busca nuevos inquilinos para siete de sus puestos vacantes

Más información

Por su parte, el concejal responsable del área de Urbanismo, Daniel Ríos, pone el foco en que el palco de la música eumés “é un dos elementos máis tradicionais e característicos da alameda de Raxoi, polo que esta actuación tiña unha importante prioridade para o equipo de goberno”, aseveró.

