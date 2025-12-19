Medio siglo de pupitres y aprendizaje en Pontedeume: el Couceiro Freijomil festejó sus 50 años

Asistentes al acto de aniversario del colegio eumés Emilio Cortizas

No fue un viernes cualquiera en el CEIP Couceiro Freijomil. El aire de despedida previo a las vacaciones navideñas se mezcló ayer con un sentimiento mucho más profundo: la nostalgia y el orgullo de medio siglo de vida. Bajo el lema: “Cincuenta anos de historia, un futuro con ilusión”, el centro eumés organizó una amplia jornada conmemorativa abierta a la participación de toda la comunidad educativa, exalumnado y la ciudadanía en general. Las puertas de colegio se abrieron a las diez de la mañana y fueron muchas personas las que visitaron los distintos stands y la exposición fotográfica que recoge las memorias de la escuela.

El patio acogió, posteriormente, el acto central del día, en el que tomaron parte los escolares desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria, protagonistas sin duda de una celebración que recordó al maestro y literato eumés Antonio Couceiro Freijomil, que da nombre al centro –antes, Colegio Nacional Arzobispo Rajoy– desde 1975.

Cuatro menores en su intervención en el acto central Emilio Cortizas

“Desde entón milleiros de pequenos pasiños encheron os corredores da nosa escola de risas, aprendizaxes e soños”, destacaron desde el colegio. Por su parte, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, se acercó hasta la villa para vivir también esta celebración. “Nais, pais, fillas e fillos, incluso algunha xeración máis, compartides recordos e vivencias dentro deste colexio, que foi parte fundamental das vosas vidas”, aseveró la responsable de la Consellería.

Tras la intensidad vivida por la mañana, en la que se reunieron familias, exalumnos o antiguos docentes, la jornada festiva continuó en la escuela de Pontedeume gracias a la colaboración de la ANPA Eume. Lo hizo con una fiesta que contó con chocolatada, hinchables para los menores y el sorteo de diversos premios donados por el comercio local, Gadisa y el propio centro educativo.

Responsables autonómicos y municipales asistieron al evento Cedida

En definitiva, el evento intergeneracional logró no solamente recordar el pasado de las instalaciones, sino también poner en valor el papel de la escuela pública como espacio de encuentro y construcción de futuro.