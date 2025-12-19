Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Medio siglo de pupitres y aprendizaje en Pontedeume: el Couceiro Freijomil festejó sus 50 años

El centro organizó para la ocasión una jornada intergeneracional que festejó la enseñanza pública

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
19/12/2025 22:00
Asistentes al acto de aniversario del colegio eumés
Asistentes al acto de aniversario del colegio eumés
Emilio Cortizas
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

No fue un viernes cualquiera en el CEIP Couceiro Freijomil. El aire de despedida previo a las vacaciones navideñas se mezcló ayer con un sentimiento mucho más profundo: la nostalgia y el orgullo de medio siglo de vida. Bajo el lema: “Cincuenta anos de historia, un futuro con ilusión”, el centro eumés organizó una amplia jornada conmemorativa abierta a la participación de toda la comunidad educativa, exalumnado y la ciudadanía en general. Las puertas de colegio se abrieron a las diez de la mañana y fueron muchas personas las que visitaron los distintos stands y la exposición fotográfica que recoge las memorias de la escuela.

El patio acogió, posteriormente, el acto central del día, en el que tomaron parte los escolares desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria, protagonistas sin duda de una celebración que recordó al maestro y literato eumés Antonio Couceiro Freijomil, que da nombre al centro –antes, Colegio Nacional Arzobispo Rajoy– desde 1975.

Cuatro menores en su intervención en el acto central
Cuatro menores en su intervención en el acto central
Emilio Cortizas

“Desde entón milleiros de pequenos pasiños encheron os corredores da nosa escola de risas, aprendizaxes e soños”, destacaron desde el colegio. Por su parte, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, se acercó hasta la villa para vivir también esta celebración. “Nais, pais, fillas e fillos, incluso algunha xeración máis, compartides recordos e vivencias dentro deste colexio, que foi parte fundamental das vosas vidas”, aseveró la responsable de la Consellería.

Tras la intensidad vivida por la mañana, en la que se reunieron familias, exalumnos o antiguos docentes, la jornada festiva continuó en la escuela de Pontedeume gracias a la colaboración de la ANPA Eume. Lo hizo con una fiesta que contó con chocolatada, hinchables para los menores y el sorteo de diversos premios donados por el comercio local, Gadisa y el propio centro educativo.

Responsables autonómicos y municipales asistieron al evento
Responsables autonómicos y municipales asistieron al evento
Cedida

En definitiva, el evento intergeneracional logró no solamente recordar el pasado de las instalaciones, sino también poner en valor el papel de la escuela pública como espacio de encuentro y construcción de futuro.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los jugadores del Racing, celebrando un gol esta temporada

Cuatro meses de este Racing de Ferrol para igualar un curso entero
Juan Quijano
La Domus acogió el encuentro con el obispo

El obispo hace balance en Ferrol de un “año de esperanza”
Marta Corral
Acto abrir Ferrol al Mar

Loas a la colaboración institucional en una historia “escrita entre Ferrol y Madrid, pero en ferrolano”
X. Fandiño
La muralla, desde el interior del Arsenal, en un grabado del siglo XIX

La caída de una muralla de 150 años que lleva un siglo en el punto de mira de Ferrol
Marta Corral