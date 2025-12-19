La plaza de abastos de Pontedeume busca nuevos inquilinos para siete de sus puestos vacantes

Imagen de archivo de uno de los puestos Daniel Alexandre

Pontedeume ha puesto en marcha el proceso para dinamizar su Mercado Municipal con la licitación de siete puestos de venta que actualmente se encuentran disponibles. Esta iniciativa, que busca potenciar la actividad económica en el emblemático edificio, incluye una oferta variada que abarca desde la gestión del gastrobar y restaurante hasta espacios reservados para carnicerías, alimentación ecológica y otros usos comerciales o de productos locales.

Las personas interesadas en optar a alguna de estas concesiones ya pueden acceder a toda la documentación y pliegos de condiciones a través del perfil de contratación del Ayuntamiento. Las candidaturas dispondrán de un periodo de 30 días hábiles para formalizar las ofertas, situándose la fecha límite el próximo 5 de febrero de 2026 a las 23.59 horas.

El alcalde, Bernardo Fernández, hace un llamamiento a las personas emprendedoras y a la ciudadanía para que participen en este concurso público. El regidor destaca la importancia de estas instalaciones como motor económico de la localidad, señalando en este sentido que el objetivo es “seguir enriquecendo un mercado que é o mellor escaparate para o produto local e o comercio de Pontedeume”, aseveró el regidor.

Porco Celta

La plaza eumesa albergará en la jornada de hoy el Mercado de Porco Celta, una iniciativa que se llevará a cabo también en las instalaciones coruñesas de Elviña y que busca divulgar esta raza autóctona gallega. La propuesta, impulsada por la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta y apoyada por la Diputación, traerá al mercado eumés diferentes actividades, que se llevarán a cabo entre las 11.30 y las 13.30 horas. El programa incluye degustaciones y demostraciones gastronómicas, así como información sobre las ganaderías que crían esta especie de manera sostenible y extensiva.

Esta acción se enmarca, a su vez, en el proyecto “O teu mercado rural”, cuyo objetivo es promocionar la producción del sector rural gallego en los mercados urbanos, fomentando el consumo de productos de calidad y de proximidad.