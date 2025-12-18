Finalizados los trabajos de mejora del camino eumés de San Cosme

Obras en San Cosme Cedida

El Concello de Pontedeume ha dado cuenta del avance de la pavimentación del camino de San Cosme, ubicado en la parroquia de Nogueirosa, una actuación que supone la mejora de 400 metros lineales de vía con aglomerado en caliente. y en la que se han invertido 180.000 euros, financiadas con fondos de la Diputación a través del Plan Único.

Los trabajos tendrán continuidad después de la Navidad, con el levantamiento de tapas y el pintado de la vía.

El alcalde Bernardo Fernández Piñeiro, también diputado provincial, quiso poner en valor “o compromiso da Deputación con Pontedeume, que se aprecia claramente en actuación como estas”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, destacó que “á dotación da rede de saneamento súmase agora a pavimentación do camiño, que completará unha renovación total desta vía de Nogueirosa”.

Precisamente, fue hace un año cuando se concluyeron los trabajos de saneamiento en la zona en este núcleo, que no contaba con este servicio y que llevaba años reclamándolo. Los trabajos se llevaron a cabo gracias a la financiación del Plan Provincial de Obras de la Deputación da Coruña, que aportó cerca de 150.000 euros.