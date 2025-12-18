Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Finalizados los trabajos de mejora del camino eumés de San Cosme

Se han invertido en la obra 180.000 euros

Redacción
18/12/2025 22:48
Obras en San Cosme
Obras en San Cosme
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Concello de Pontedeume ha dado cuenta del avance de la pavimentación del camino de San Cosme, ubicado en la parroquia de Nogueirosa, una actuación que supone la mejora de 400 metros lineales de vía con aglomerado en caliente. y en la que se han invertido 180.000 euros, financiadas con fondos de la Diputación a través del Plan Único.

Los trabajos tendrán continuidad después de la Navidad, con el levantamiento de tapas y el pintado de la vía.

El alcalde Bernardo Fernández Piñeiro, también diputado provincial, quiso poner en valor “o compromiso da Deputación con Pontedeume, que se aprecia claramente en actuación como estas”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, destacó que “á dotación da rede de saneamento súmase agora a pavimentación do camiño, que completará unha renovación total desta vía de Nogueirosa”.

Precisamente, fue hace un año cuando se concluyeron los trabajos de saneamiento en la zona en este núcleo, que no contaba con este servicio y que llevaba años reclamándolo. Los trabajos se llevaron a cabo gracias a la financiación del Plan Provincial de Obras de la Deputación da Coruña, que aportó cerca de 150.000 euros.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Veiguela, segunda por la derecha, en el podio de Atapuerca

Irma Veiguela compite en casa con el Ourense en el Nacional
Miriam Tembrás
Imagen de la junta general de accionistas

Visto bueno a las cuentas del Racing de Ferrol
Juan Quijano
ritual

El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón
Redacción
Una imagen del espectáculo

El Pazo da Cultura alberga mañana el espectáculo musical de Lilo y Stich
Redacción