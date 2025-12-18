El CEIP Couceiro Freijomil celebra este viernes medio siglo de historia

CEIP Couceiro Freijomil AEC

Medio siglo de historia es lo que en la jornada de este viernes, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares de Navidad, celebrará el CEIP de Pontedeume, Couceiro Freijomil, con un montón de actividades, organizadas por toda la comunidad educativa, desde el centro, que dirige Dámaris Belén Castro Pérez, hasta la ANPA Eume.

La jornada conmemorativa estará abierta tanto a las familias del colegio como al público en general, y bajo el lema “Cincuenta anos de historia, un futuro con ilusión”, el colegio celebra los 50 años de trayectoria educativa, en los que, como explican desde el propio centro, se ha ido convirtiendo “ao longo destes anos, nun espazo de aprendizaxe, convivencia e referencia para moitas xeracións de familias da comarca”.

El centro ha sido un abanderado de la enseñanza pública desde 1973 y este año celebra los 50 desde que se bautizó con el nombre de Colegio Nacional Couceiro Freijomil, sustituyendo a la anterior denominación de Colegio Nacional Arzobispo Rajoy.

La actual nomenclatura rinde homenaje a don Antonio, vecino eumés: pedagogo, maestro, inspector de enseñanza primaria, escritor y erudito.

Precisamente, las cualidades de este hombre, resaltan desde el CEIP Couceiro Freijomil, de “servizo aos demais, conversador afable, sementador de bondade e ledicia... son as que nos guían curso tras curso e caracterizan á nosa actual escola e ás persoas que a formamos”.

En este medio siglo de existencia han sido miles los hombres y mujeres eumesas que, en distintas etapas, han recorrido los pasillos y la escuela y con los que ahora se quiere celebrar este medio siglo, tanto exalumnos como antiguos docentes, expersonal de servicios, padres, familias y todos aquellos que de una u otra manera han sido parte importante de la trayectoria que ha seguido el centro.

Programación

Con motivo de esta efeméride, el Couceiro Freijomil está este viernes de fiesta y durante todo el día habrá multitud de actividades.

Por la mañana, las puertas se abrirán a las 10.00 horas para que las familias puedan acceder y visitar los distintos stands, exposición fotográfica y espacios dedicados a la historia del colegio.

El acto central será a las 11.00 horas, en el patio del colegio, con diferentes intervenciones y actuaciones en la que participará activamente el alumnado, desde Educación Infantil a Sexto de Primaria, con un protagonismo colectivo.

Ya por la tarde, en una jornada que está organizada en colaboración con la ANPA del centro, comenzará la fiesta a las cuatro de la tarde, con chocolatada, hinchables, sorteo de regalos y premios donados por el comercio local, Gadisa y el propio centro educativo.

Desde el colegio destacan el carácter abierto, participativo e intergeneracional de la celebración, que pretende no solo recordar el pasado sino “pór en valor o papel da escola pública como espazo de encontro, coidado e construción de futuro”.