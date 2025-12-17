Pontedeume dispone ya de su Agenda de Economía Social para un desarrollo sostenible

Foto de familia en el acto de presentación Cedida

La Casa da Cultura de Pontedeume acogió este miércoles la presentación de la nueva Agenda Local de Economía Social, un documento estratégico que recoge las conclusiones principales del proyecto Innsocial. Esta iniciativa nace con la ambición de transformar el modelo de desarrollo del municipio, priorizando una economía más equitativa, sostenible y, sobre todo, centrada en las necesidades reales de la ciudadanía. El alcalde, Bernardo Fernández, encabezó una mesa en la que también intervinieron Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña, y Maite Cancelo, directora del Cecoop de la Universidade de Santiago de Compostela, acompañados por los responsables técnicos que han dado forma al proyecto durante los últimos meses.

La hoja de ruta presentada es el resultado de un proceso participativo en el que se involucraron activamente entidades locales, agentes sociales y el propio personal técnico del Ayuntamiento. A través de este diálogo compartido, se identificaron las carencias y potencialidades del territorio para articular una estrategia que se divide en tres ejes. Por un lado, la Agenda busca incentivar el emprendimiento social, además de fortalecer el tejido asociativo ya existente; por otro, propone la implementación de mecanismos técnicos como la contratación pública reservada, un instrumento clave para que la administración local pueda favorecer a entidades con fines sociales.

“Trátase dunha ferramenta fundamental para que o Concello traballe nos próximos anos e para que a situación económica e o aproveitamento das oportunidades que xa se están xerando se asenten sobre unha base firme, planificada e estratéxica”, aseveró Abalde.

Cabe señalar que el proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Trabajo.