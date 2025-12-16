Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Limpieza y mejora del Camiño da Torre, en la parroquia eumesa de Vilar, en Campolongo

Las tareas permitirán mejorar el tránsito del vial, actualmente de tierra

Redacción
16/12/2025 20:27
Maquinaria en el vial eumés
Maquinaria en el vial eumés
Concello
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Consistorio eumés ha comenzado los trabajos para mejorar el Camiño da Torre de Campolongo, en la parroquia de Vilar. Una vez recibida la autorización sectorial de Patrimonio do Camiño de Santiago, el Concello acometerá la limpieza en la zona del vial por la que transitan los vehículos.

Estas labores permitirán adecuar el firme de la vía, que actualmente es de tierra, para aplicar un doble riego asfáltico. “Esta actuación permitirá mellorar o tránsito tanto para vehículos como para peóns”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, aseveró que la intervención supondrá “unha mellora notable tanto para a veciñanza de Vilar como para o resto de persoas que atravesen este camiño”.

Lugar de A Regueira

El Concello de Pontedeume pone en marcha las obras de pavimentación en A Regueira

Más información

Agenda Local de Economía Social

En otro orden de cosas, la Casa da Cultura de Pontedeume acogerá este miércoles 17 (12.30 horas) la presentación de la Agenda Local de Economía Social del municipio. Se trata de un documento pensado para impulsar un modelo de desarrollo justo, sostenible y centrado en las personas, explican desde el Ayuntamiento. El acto contará con la participación del regidor y del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. Cabe señalar que dicha agenda cuenta con la financiación del Ministerio de Trabajo.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera

A Malata, sede de la segunda jornada autonómica de kárate
Redacción
El joven karateka Pablo Beceiro

Pablo Beceiro y Eliseo Penabad, éxito de cantera y veteranía
Redacción
Guerrero y Santalla, en la presentación de la cita

Freixeiro se engalana para la Trintaeundoce
Redacción
Imagen de archivo de un recital en Ferrol de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Las bandas sonoras de “Solo en casa” o “Harry Potter” llegan a Ferrol con la Orquesta Sinfónica
Redacción