Limpieza y mejora del Camiño da Torre, en la parroquia eumesa de Vilar, en Campolongo

El Consistorio eumés ha comenzado los trabajos para mejorar el Camiño da Torre de Campolongo, en la parroquia de Vilar. Una vez recibida la autorización sectorial de Patrimonio do Camiño de Santiago, el Concello acometerá la limpieza en la zona del vial por la que transitan los vehículos.

Estas labores permitirán adecuar el firme de la vía, que actualmente es de tierra, para aplicar un doble riego asfáltico. “Esta actuación permitirá mellorar o tránsito tanto para vehículos como para peóns”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, aseveró que la intervención supondrá “unha mellora notable tanto para a veciñanza de Vilar como para o resto de persoas que atravesen este camiño”.

Agenda Local de Economía Social

En otro orden de cosas, la Casa da Cultura de Pontedeume acogerá este miércoles 17 (12.30 horas) la presentación de la Agenda Local de Economía Social del municipio. Se trata de un documento pensado para impulsar un modelo de desarrollo justo, sostenible y centrado en las personas, explican desde el Ayuntamiento. El acto contará con la participación del regidor y del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. Cabe señalar que dicha agenda cuenta con la financiación del Ministerio de Trabajo.