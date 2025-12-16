La nueva entrega de la revista Cátedra se presenta este jueves en la Casa da Cultura eumesa
El acto lo conducirá Marga López Lamas, que se jubila tras casi tres décadas al frente de la maquetación
La comarca del Eume vuelve a ser el principio y el fin de los contenidos de una nueva entrega de la revista de investigación y divulgación Cátedra, una iniciativa editorial con pocas analogías que este jueves, a las 20.30 horas, presenta su trigésimo segunda entrega en la Casa da Cultura de Pontedeume.
Este acto será especial por un motivo añadido: la despedida de Marga López Lamas, la persona que desde el tercer número, en 1996, hasta ahora se ha venido ocupando de la maquetación. “Para min é moi emocionante”, aseguraba ayer la periodista y diseñadora gráfica natural de Pontedeume a la que la vida la acabó llevando a trabajar en Madrid, aunque su vínculo con su lugar de nacimiento –y Cátedra fue en parte responsable de ello– nunca aflojó.
De hecho, López Lamas es hija de los dueños de López Torre, donde, hasta 2002, en que cerró, se imprimieron los primeros números. “Empecei aí e seguín ata agora”, explica, “facendo cambios e adaptándoa, pero mantendo estilos tipográficos. Pero, para min, o éxito non é o formato, é o contido e, ademais, de valor, con sinaturas de moito interese que lle dan un salto de calidade extraordinario”, añade antes de apuntar una segunda clave: “o traballo de toda a xente que hai detrás e que, sen el, esta traxectoria non sería posible”.
Como homenaje de los compañeros del consejo de redacción que han compartido proyecto con ella, Marga L. Lamas será la encargada de conducir la presentación, en la que también estará el coordinador de este número, el historiador Juan Coira, que por primera vez asume esta responsabilidad. “Para min é algo moi bonito traballar pola revista do meu pobo”, afirma, “non só como teño feito nalgunha ocasión anterior, como autor, senón desde outro punto de vista, desde a edición, a relación co resto dos autores e a revisión. É moi interesante, sen dúbida”, explica.
Entre los contenidos de este número se encuentran trabajos de temas que suelen aparecer con frecuencia, como el patrimonio, la Guerra Civil y la represión franquista o la historia medieval. “Os nomes das ribeiras de Pontedeume”, de Ramón Infante y Antón Prego, “A causa 36/47”, de Sindo Vilariño; la segunda parte de “Monfero, un monasterio certesciense en la comarca eumesa”, de Carlos de Castro, o los “30 anos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Pontedeume” son algunos de los contenidos que el lector se podrá encontrar en este trigésimo segundo número de Cátedra. “Coido que se trata de temas interesantes e a nós o que nos queda é animar á xente a asistir á presentación para que poida comprobalo”, subraya el historiador Juan Coira.