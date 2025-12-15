El Concello de Pontedeume pone en marcha las obras de pavimentación en A Regueira

Lugar de A Regueira Cedida

El Concello de Pontedeume ha iniciado las obras de pavimentación en el lugar de A Regueira , en la parroquia de Andrade, con una inversión destinada a mejorar el estado del vial y reforzar la seguridad y la comodidad de la circulación.

La actuación consistirá en la renovación del firme existente, a lo largo de medio kilómetro de camino. Además, el proyecto incluye la renovación de la señalización, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad vial en la zona.

De manera complementaria, los trabajos incorporan la limpieza de cunetas y tajeas, así como la mejora del drenaje en varios puntos del trazado, para favorecer la evacuación de las aguas y prevenir daños futuros en el pavimento.

Paralelamente al inicio de esta intervención, se ejecutó el refuerzo de la acometida eléctrica, una actuación realizada por Fenosa dentro de un plan más amplio que continuará durante el próximo año en la zona, con el fin de seguir mejorando servicios e infraestructuras.