Pontedeume

Pontedeume inicia los trabajos de pavimentación de la bajada a la iglesia y a la playa de Centroña

Se busca la mejora de las infraestructuras rurales y espacios públicos

Redacción
13/12/2025 21:52
obras pontedeume
Obras en la zona rural de Pontedeume
Cedida
El Concello de Pontedeume ha comenzado los trabajos de pavimentación de la pista de bajada a la iglesia y a la playa de Centroña.

Las obras cuentan con una inversión próxima a los 50.000 euros y consisten en el cambio de la capa de rodadura por aglomerado en caliente, la sustitución de 40 metros del alcantarillado por una nueva instalación de tubería de PVC y, finalmente, la pavimentación con hormigón desactivado del área del lavadero y del crucero, además del pintado del vial.

El alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, destacó que esta intervención “supón un avance importante na mellora dos accesos á igrexa e á praia de Centroña”,y añadió que el Concello continúa comprometido con la mejora de las infraestructuras rurales y de los espacios públicos”

Por su parte, el responsable de las políticas urbanísticas del Concelllo, Daniel Ríos, subrayó que la actuación mejorará no solo la seguridad vial, sino también la capacidad de drenaje y conservación de la zona.

