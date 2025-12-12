La eliminación de eucaliptos avanza en las parcelas de la Xunta en las Fragas do Eume

Una de las fincas de 20 hectáreas prácticamente libre de eucaliptos Cedida

Los trabajos de retirada de eucaliptos en las parcelas adquiridas por la Xunta de Galicia en el Parque Natural de As Fragas do Eume avanzan a buen ritmo y en algunas parcelas ya se han retirado casi en su totalidad los ejemplares de estos árboles, con el fin de proceder posteriormente a la replantación de otras especies.

De este modo, está previsto ya que el próximo año se inicien los trabajos para la recuperación del bosque autóctono, que además permitirá conectar superficies discontinuas de fragas. En los últimos tres años, la Xunta ha invertido en la zona más de 1,5 millones de euros.

Así, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático está desarrollando los programas y acciones previstos en el Plan rector de uso y gestión de las Fragas do Eume, con el objetivo de hacer compatibles la protección de los recursos naturales de este espacio con su aprovechamiento y las actividades que se desarrollan en él.

Desde la Xunta destacan el programa pionero y de adhesión voluntaria para reforzar el peso de la superficie pública en este parque natural. En este sentido, hasta el momento, las gestiones del gobierno gallego con los propietarios de As Fragas se concretaron en la compra de 96 fincas que suman 109 hectáreas y que ya se integraron en la superficie pública del parque; un proceso abierto y que en los próximos meses se concretará en nuevas adquisiciones.

Como avanzó recientemente la conselleira Ángeles Vázquez, su departamento negocia actualmente nuevas operaciones de compraventa y ya están en avanzado estado de tramitación los expedientes que permitirían añadir otras 60,5 hectáreas.