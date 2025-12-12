La eliminación de eucaliptos avanza en las parcelas de la Xunta en las Fragas do Eume
El próximo año se iniciarán los trabajos para la recuperación del bosque autóctono en la zona
Los trabajos de retirada de eucaliptos en las parcelas adquiridas por la Xunta de Galicia en el Parque Natural de As Fragas do Eume avanzan a buen ritmo y en algunas parcelas ya se han retirado casi en su totalidad los ejemplares de estos árboles, con el fin de proceder posteriormente a la replantación de otras especies.
De este modo, está previsto ya que el próximo año se inicien los trabajos para la recuperación del bosque autóctono, que además permitirá conectar superficies discontinuas de fragas. En los últimos tres años, la Xunta ha invertido en la zona más de 1,5 millones de euros.
Así, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático está desarrollando los programas y acciones previstos en el Plan rector de uso y gestión de las Fragas do Eume, con el objetivo de hacer compatibles la protección de los recursos naturales de este espacio con su aprovechamiento y las actividades que se desarrollan en él.
Desde la Xunta destacan el programa pionero y de adhesión voluntaria para reforzar el peso de la superficie pública en este parque natural. En este sentido, hasta el momento, las gestiones del gobierno gallego con los propietarios de As Fragas se concretaron en la compra de 96 fincas que suman 109 hectáreas y que ya se integraron en la superficie pública del parque; un proceso abierto y que en los próximos meses se concretará en nuevas adquisiciones.
Como avanzó recientemente la conselleira Ángeles Vázquez, su departamento negocia actualmente nuevas operaciones de compraventa y ya están en avanzado estado de tramitación los expedientes que permitirían añadir otras 60,5 hectáreas.
Críticas de la asociación de propietarios
La asociación de propietarios de las Fragas do Eume se ha referido estos días a la última xunta rectora celebrada en noviembre a la que aludió la conselleira en el Parlamento gallego este mes. La entidad califica de “incomprensible” que se valore la adquisición de 100 hectáreas en casi tres años y hablan de “falta de planificación de las compras que realizan salpicadas dentro del parque natural sin tener en cuenta aquellos espacios que según la Xunta son los más interesantes y los que merecen la máxima protección: zonas de reserva y de uso limitado”.
Por otra parte, denuncian que se hable de "proceso participativo de los propietarios", a quienes desde el principio del Decreto del Plan de Ordenación en 1996 les “ocultaron” el plan de declaración del parque natural, “saltándose la normativa de participación medioambiental”.