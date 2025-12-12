El BNG presenta enmiendas a los presupuestos de la Xunta centrados en la comarca del Eume

Representantes del BNG con el diputado Néstor Rego Cedida

Del mismo modo que hizo en referencia a las necesidades del concello de Cabanas –con propuestas por valor de 5,3 millones de euros–, el BNG ha dado a conocer las enmiendas a los presupuestos de la Xunta para paliar necesidades que consideran indispensables en el Concello de Pontedeume.

Suman en total más de 7,5 millones de euros en inversiones directas para el ayuntamiento. Las iniciativas se centra en saneamiento, infraestructuras viarias, equipaciones culturales y mejora de la costa, y fueron presentadas por el portavoz municipal del BNG, Aaron Curbeira; el diputado autonómico Xosé Golpe, y la responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano.

Saneamiento

La enmienda más importante y con mayor dotación económica es la destinada al saneamiento integral de la ría de Ares-Betanzos, con una inversión de 6 millones de euros y que busca resolver uno de los problemas históricos y más graves de Pontedeume: la falta de una depuración integral de las aguas residuales que desembocan directamente en el mar.

En la misma enmienda también se recogen actuaciones para garantizar y asegurar la zona de trabajo que ahora ocupa la cofradía de Pontedeume, como un control de acceso y delimitación del espacio de trabajos portuarios.

PRUX

El BNG presenta otra enmienda por 1,5 millones de euros compartida con el resto de ayuntamientos de la comarca (Cabanas, A Capela, As Pontes y Monfero) para la aplicación del Plan de Recuperación de Usos e Ecosistemas no Parque Natural Fragas do Eume. Esta propuesta no solo busca mejorar el parque natural, sino también dotarlo de herramientas para conocer y controlar la calidad de las aguas.

Cultura

Otra propuesta del BNG es la construcción de un auditorio para 400 espectadores que funcione como espacio cultural polivalente. Con presupuesto no especificado en la enmienda, pero con la intención de que se dote de fondos suficientes para su construcción.

Conexiones

La cuarta enmienda busca la realización de un estudio técnico que analice la viabilidad y las mejores opciones para optimizar la conexión viaria entre la carretera nacional N-651 y la autonómica AC-144 a su paso por Pontedeume. Esta conexión es fundamental para facilitar la movilidad y el acceso a la villa desde las principales vías de comunicación autonómicas.

Hotel eumesa

A estas se suma la petición de realización de un estudio de reorganización y potenciación del uso del espacio que ocupa el Hotel Eumesa, situado en un lugar estratégico en la costa. Este espacio tiene un enorme potencial para mejorar la infraestructura turística, portuaria y de servicios de Pontedeume.

Apuntan que un estudio detallado permitirá definir las mejores opciones para aprovechar este recurso.

Comarcas

Por otra parte, se contemplan enmiendas de tipo general, como las demandas de las Anpas para la mejora del servicio de comedor de los centros educativos de Pontedeume o la dotación de medios para el centro de salud de la villa.

Las cinco propuestas del BNG de Pontedeume forman parte de una estrategia más amplia de inversiones en la comarca del Eume que incluye propuestas valoradas en más de 27,6 millones de euros distribuidos entre As Pontes (13,5 millones centrados en reindustrialización), Cabanas, Monfero (2 millones para la recuperación del Mosteiro) y A Capela.