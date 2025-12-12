Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

El BNG presenta enmiendas a los presupuestos de la Xunta centrados en la comarca del Eume

Hay partidas para Pontedeume, As Pontes, Cabanas, Monfero y A Capela

Redacción
12/12/2025 22:53
pontedeume bng
Representantes del BNG con el diputado Néstor Rego
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Del mismo modo que hizo en referencia a las necesidades del concello de Cabanas –con propuestas por valor de 5,3 millones de euros–, el BNG ha dado a conocer las enmiendas a los presupuestos de la Xunta para paliar necesidades que consideran indispensables en el Concello de Pontedeume.

Suman en total más de 7,5 millones de euros en inversiones directas para el ayuntamiento. Las iniciativas se centra en saneamiento, infraestructuras viarias, equipaciones culturales y mejora de la costa, y fueron presentadas por el portavoz municipal del BNG, Aaron Curbeira; el diputado autonómico Xosé Golpe, y la responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano.

Saneamiento

La enmienda más importante y con mayor dotación económica es la destinada al saneamiento integral de la ría de Ares-Betanzos, con una inversión de 6 millones de euros y que busca resolver uno de los problemas históricos y más graves de Pontedeume: la falta de una depuración integral de las aguas residuales que desembocan directamente en el mar.

En la misma enmienda también se recogen actuaciones para garantizar y asegurar la zona de trabajo que ahora ocupa la cofradía de Pontedeume, como un control de acceso y delimitación del espacio de trabajos portuarios.

PRUX

El BNG presenta otra enmienda por 1,5 millones de euros compartida con el resto de ayuntamientos de la comarca (Cabanas, A Capela, As Pontes y Monfero) para la aplicación del Plan de Recuperación de Usos e Ecosistemas no Parque Natural Fragas do Eume. Esta propuesta no solo busca mejorar el parque natural, sino también dotarlo de herramientas para conocer y controlar la calidad de las aguas.

Cultura

Otra propuesta del BNG es la construcción de un auditorio para 400 espectadores que funcione como espacio cultural polivalente. Con presupuesto no especificado en la enmienda, pero con la intención de que se dote de fondos suficientes para su construcción.

Conexiones

La cuarta enmienda busca la realización de un estudio técnico que analice la viabilidad y las mejores opciones para optimizar la conexión viaria entre la carretera nacional N-651 y la autonómica AC-144 a su paso por Pontedeume. Esta conexión es fundamental para facilitar la movilidad y el acceso a la villa desde las principales vías de comunicación autonómicas.

Hotel eumesa

A estas se suma la petición de realización de un estudio de reorganización y potenciación del uso del espacio que ocupa el Hotel Eumesa, situado en un lugar estratégico en la costa. Este espacio tiene un enorme potencial para mejorar la infraestructura turística, portuaria y de servicios de Pontedeume.

Apuntan que un estudio detallado permitirá definir las mejores opciones para aprovechar este recurso.

Comarcas

Por otra parte, se contemplan enmiendas de tipo general, como las demandas de las Anpas para la mejora del servicio de comedor de los centros educativos de Pontedeume o la dotación de medios para el centro de salud de la villa.

Las cinco propuestas del BNG de Pontedeume forman parte de una estrategia más amplia de inversiones en la comarca del Eume que incluye propuestas valoradas en más de 27,6 millones de euros distribuidos entre As Pontes (13,5 millones centrados en reindustrialización), Cabanas, Monfero (2 millones para la recuperación del Mosteiro) y A Capela.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Reinventio en el Jofre

Un viaje para desconectar de la realidad sin moverse del Jofre: “Reinventio”
Rita Tojeiro Ces
La conselleira de Medio Rural, en la visita que hizo a la planta eumesa en julio de 2024

Leche Celta recibirá el lunes en el Casino Ferrolano el Galardón Empresarial de Cofer
Redacción
El ideal gallego

Seguimiento “moi maioritario” de la segunda jornada de huelga del transporte de pasajeros
Redacción
Blanca Escrigas

Diseños de Blanca Escrigas para felicitar la Navidad y el Año Nuevo
Redacción