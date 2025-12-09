Mi cuenta

Diario de Ferrol

Pontedeume

Los mayores del concello de Pontedeume celebran su tradicional Xantar de Nadal

El viernes se inaugura el Poblado navideño dentro de la amplia programación para estas fechas

Redacción
09/12/2025 23:07
Adorno navideño en el puente de Pontedeume
Adorno navideño en el puente de Pontedeume
Daniel Alexandre
Las actividades del mes de diciembre en el concello de Pontedeume están estrechamente ligadas a la Navidad y al disfrute de los más pequeños, aunque hay iniciativas para todas las edades y repartidas desde principios de mes hasta llegado enero.

Tras el encendido de la iluminación el pasado día 6 este miércoles se celebra en el restaurante Los Molinos el tradicional Xantar de Nadal, a las 14.30 horas, que sirve de punto de encuentro de los mayores de 65 años de la localidad.

Ya dirigido a un público de menor edad, aunque todos los vecinos y vecinas pueden disfrutar de él, el viernes, a las 18.00 horas, se abre al público en los Jardines de la Casa da Cultura el Poboado do Nadal, una de las decoraciones más esperadas en estas fechas.

La programación continúa con talleres como postales solidarias –el día 13, en la Casa da Cultura, a las 17.00 horas–,de arreglos florales de Navidad –el martes 16, en el mercado, a las 19.00 horas–, cuentacuentos –martes 23, en la biblioteca municipal– o proyecciones cinematográficas en la Casa da Cultura –”Nómades”, el día 16 y “Nocturna”, el 23 de diciembre–.

Entre la amplia programación se incluye la actividad de Rueiros/as de Nadal, que tiene lugar en el CEIP Couceiro Freijomil y que se desarrolla en diferentes fechas a partir del 22 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares.

Festivales

La escuela de música Charamela ofrecerá en la Casa da Cultura, el día 18 de diciembre, su tradicional festival de Nadal, al que se suma la música de panxoliñas, con “Trasnochadores do Eume” y “Os churumbeles de Ofelia” el día 24. Además, la acción sonora continuará teniendo protagonismo con el Concierto de Nadal Iulius XIII, el día 26 de diciembre en la Casa da Cultura, y con el de de Aninovo, que traerá de nuevo a la Escola de Música de Charamela a la Praza Real, el día 2 de enero, a las 19.00 horas, antes de celebrar los “Cantos de Reis”, el sábado 3, con AFC Orballo, en el mismo escenario de la villa.

Entre otras iniciativas de este mes navideño se encuentra la visita de Papá Noel al Poboado do Nadal, el día 24, la víspera de la Navidad, a las 19.00 horas, el Cantabaila infantil del día 29, en la Praza real, a las 18.00 horas, o, como no podía ser de otro modo, la cabalgata de los Reyes Magos por todas las parroquias, el día 5, desde las 18.00 horas, partiendo de la estación de ferrocarril de Pontedeume.

Los eumeses podrán despedir el año con una fiesta pública en la madrugada del día 1, con música del grupo Jaque y asistir, además, al Festival Solidario de Nadal, organizado por el club Acordes de Pontedeume y con entrega de regalos del programa “Voluntariado” el día 4, a partir de las 12.00, en el pabellón A Casqueira.

