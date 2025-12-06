Mi cuenta

Diario de Ferrol

Pontedeume

Pontedeume optará de nuevo a las ayudas de la Xunta para tratar de salvar su “senlleiro” metrosidero

El gobierno gallego publicó el pasado día 1 una nueva convocatoria de subvenciones para este tipo de árboles

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
06/12/2025 21:21
Metrosidero de Pontedeume
Metrosidero de Pontedeume
Daniel Alexandre
El Ayuntamiento de Pontedeume ha confirmado a este Diario que concurrirá de nuevo a las subvenciones que convoca la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para actuaciones de conservación y mejora de los ejemplares y formaciones incluidos en el Catálogo galego de árbores senlleiras, un documento que aglutina un total 205 elementos singulares en toda la Comunidad.

El alcalde eumés, Bernardo Fernández, explica que el Consistorio ya se encuentra tramitando esta ayuda, de la que dispuso el pasado ejercicio y que permitió al ejecutivo local realizar tratamientos de urgencia en el centenario metrosidero ubicado en el jardín del torreón de los Andrade, que preocupa desde hace tiempo a vecinos y vecinas por sus evidentes signos de deterioro.

Oxigenación y riego

Los trabajos realizados en este árbol han sido exhaustivos y diversos. Según detalló el regidor, se ha priorizado, por ejemplo, la oxigenación y el saneamiento de la base y la copa. Esto incluyó la eliminación del hormigón que confinaba las raíces para favorecer su aireado y la provisión de un riego adicional durante un tiempo para aumentar el sustrato.

Pontedeume se preocupa por su “senlleiro” metrosidero

Más información

Además, el Concello recurrió a la tecnología para lograr un diagnóstico preciso de su estado. Para ello, se utilizaron drones que tomaron fotografías y vídeos aéreos con el objetivo de “comprobar o estado da copa”, expone el responsable municipal. A nivel estructural, se procedió al saneamiento de los tallos secos que podían suponer un riesgo por su posible rotura y desprendimiento. “Loxicamente, tamén se fixeron os estudos necesarios, que se financiaron en parte con fondos do Concello, para ir actuando en base ao que nos ían dicindo os expertos”.

Estas subvenciones de la Xunta se dividen en dos líneas: una destinada a Concellos o agrupaciones locales y otra dirigida a propietarios particulares. El importe de las aportaciones podrá cubrir hasta el 100% de los gastos realizados hasta el 15 de octubre de 2026, con un límite de 8.000 en el caso de las formaciones “senlleiras” y de 4.500 cuando se trata de un solo ejemplar.

Brotes verdes en el centenario metrosidero de Pontedeume

Más información

Además del metrosidero eumés, el Catálogo del ejecutivo autonómico recoge en la localidad un pino bravo situado en Leiro y otros tres elementos en las comarcas de Ferrol y Ortegal.

En el primero de los casos se trata de la magnolia Grandiflora de Santa Rita, en Narón, mientras que en el municipio de Ortigueira se incluyen el naranjo “Obsceno” del Pazo de Brandariz y la formación de cipreses de California ubicados en los jardines del Malecón.

