Pontedeume

Leche Celta consigue la valorización del 99,59% de los residuos generados

Este año ha colaborado con Aldeas Infantiles

Redacción
05/12/2025 22:03
La firma tiene instalaciones en Pontedeume, Ávila y Meruelo
La firma tiene instalaciones en Pontedeume, Ávila y Meruelo
Emilio Cortizas
Leche Celta destaca en su último informe que valoriza el 99,59% de los residuos generados en sus plantas de Pontedeume, Meruelo y Ávila, un dato que, asegura, refuerza su “compromiso con la economía circular”. Además, este año, recuerda, obtuvo la medalla de Bronce de EcoVadis, que significa que la compañía se encuentra entre el 35% de las firmas mejor valoradas a nivel global en criterios de sostenibilidad.

 Por otra parte, este mismo ejercicio impulsó con Aldeas Infantiles Galicia el programa “Respirar para inspirar”, con sesiones de yoga y mindfulness para menores de entre 6 y 10 años, adolescentes y equipos educativos. En total, más de 60 menores participaron en estas actividades que buscan mejorar la regulación emocional, la concentración y la confianza a través de ejercicios de respiración, relajación y dinámicas cooperativas. 

