La plantilla de Leche Celta en Pontedeume se moviliza contra el convenio de grupo

Trabajadores concentrados a las puertas de la planta eumesa Cedida

La plantilla de Leche Celta en Pontedeume se movilizó ayer en contra de la intención de la dirección de negociar un convenio de grupo, una medida que los trabajadores y trabajadores de la planta eumesa rechazan porque supondría “afastarnos da mesa na que se deciden as nosas condicións económicas e laborais”.

El plantel defiende su propio convenio, como ha tenido hasta ahora. Fran Cartelle, miembro de la Executiva Confederal de la CIG, sindicato que ostenta la mayoría en el comité de empresa, señala, en ese sentido, que la pretensión del grupo es ilegal y recuerda que la mesa de negociación para la renovación del nuevo convenio, una vez caducado el que está en vigor, “xa tería que estar constituída”, pero la empresa, añade, “actuando de mala fe adiou ese paso coa pretensión de negociar agora un convenio para todo o grupo de empresas”.

Por lo tanto, esta sería, explica Cartelle, una “manobra ilegal”, por lo que el sindicato ya ha presentado un conflicto colectivo “porque aquí hai unha unidade de negociación viva e esta realidade no pode ser alterada” por otra fórmula.

La CIG cree que el objetivo de la dirección es “afastar ao persoal de Pontedeume” de la negociación de sus condiciones, regresando así al pasado, pues, recuerda, el convenio propio fue en su momento la respuesta “á negociación do convenio estatal de industrias lácteas que se aborda dende as cúpulas dos sindicatos estatais sen ningún tipo de participación das persoas traballadoras”.

La convocatoria de este viernes, que fue apoyada, al igual que el resto del calendario de movilizaciones, por una amplia mayoría de la plantilla, coincide con la próxima reunión de la negociación del convenio de grupo de empresas que tendrá lugar en León el próximo martes, día 9. El comité avanza que su idea es organizar una protesta cada vez que haya un encuentro.