Obradoiro

Feanpas dirixe a familias e docentes o taller “Redes sociais e igualdade” en Pontedeume

Igualadas consultaría e formación impartirá o obradoiro o mércores 10, a calquera persoa interesada, en base a unha guía dispoñible para descarga e consulta en liña

Redacción
04/12/2025 12:42
Imagen de archivo
Imagen de archivo
FGV
A Confederación de Anpas Galegas, en colaboración coa Federación Comarcal de Anpas de centros públicos de Ferrolterra, organiza un obradoiro o vindeiro mércores 10, ás 17.00 horas, na Casa da Cultura de Pontedeume. Esta iniciativa, que se dirixe especialmente a familias e docentes, tratará o tema das redes sociais e a igualdade partindo dunha guía dispoñible tanto en formato físico como dixital.

Igualadas consultaría e formación será a entidade encargada de impartir o taller, que se ofrece con entrada gratuíta e libre para calquera persoa. “Redes sociais e igualdade” é o título da guía, elaborada pola mesma empresa, para pór sobre a mesa a influencia das RRSS e propoñer ferramentas prácticas ás familias, ao alumnado e ao profesorado.

Dende a Feanpas agradecen as xestións da Anpa do CEIP Couceiro Freijomil e as facilidades que achegou o Concello de Pontedeume.

Guía

As Anpas afiliadas poden dispoñer do exemplar en formato físico e a versión dixital permite un acceso amplo e cómodo para toda persoa interesada no tema. Así, a guía pode consultarse en liña e descargarse a través da web da Confederación anpasgalegas.gal/guias-de-igualdade.

