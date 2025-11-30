La huella de los templarios en Pontedeume, el secreto destapado por la enigmática Luz Kensington

El libro, con el emblemático puente al fondo, es el primero de Luz Kensington, aunque detrás de la firma se esconde alguien con amplia experiencia en la escritura Cedida

Recabando documentación para elaborar una novela ambientada en el lugar donde vive Luz Kenstington, esta escritora descubrió una serie de hechos históricos inconexos acontecidos en el territorio, que le incitaron a cambiar de rumbo y continuar una investigación que le acabaría llevando hasta Portugal. “Pontedeume, villa templaria por excelencia” es el resultado de todo este proceso, un libro que invita a recorrer el lugar, a través de un texto complementado con fotografías, desde una nueva mirada despierta que ya está causando furor, tal y como delatan las cifras de venta, cuando todavía no ha transcurrido ni un mes desde la publicación, el día 5 de noviembre.

Según puntualiza la autora, en primer lugar, el ensayo pone en contexto al lector, sobre “la permanencia de los tres principales poderes en aquella época, que son la Iglesia, la nobleza y el Reino”, realizando un repaso que atiende especialmente a las dos casas nobles “más importantes que hubo en esa zona, que son los Traba y los Andrade”, así como a las órdenes religiosas imperantes, “que fundamentalmente eran los cistercienses y los agustinos”.

No obstante, el relato destaca por registrar el origen local de los caballeros templarios, detallando quienes eran estos personajes rodeados de misterio y cómo se organizaban, así como “la forma de llegar al oeste de la península ibérica, que primero lo hicieron por Portugal y luego subieron a Galicia”, señala Luz Kensington, remontándose al siglo XII. Para dar cuenta de esta historia, tira del hilo hasta localizar las huellas que dejaron en el santuario de San Miguel de Breamo, en la Casa da Cultura y “los últimos, casi los más importantes y definitivos, en la ermita que está en el cementerio actual de Pontedeume”, trasladada del anterior camposanto, que poseía dos templos: “dejaron tirar la iglesia con la particularidad de que mantuviesen la ermita en pie”, explica la autora.

Kensington mezcla pruebas gráficas actuales y antiguas, estas últimas, como la que corona en la portada, fueron cedidas por el Concello de Pontedeume, a quien quiso mostrar su agradecimiento, “y fundamentalmente a la concejala del PP Montserrat Pico, por la ayuda que me ha ofrecido”.

Entre las imágenes se incluyen también otras tomadas por él mismo, que ilustran “perfectamente” el contenido del libro, que fundamentalmente consiste en concretar, “con pruebas documentales y fotográficas, la influencia que los caballeros templarios tuvieron en el origen del pueblo y de la zona”. De esta manera, el lector puede localizar por sí mismo, al visitar los distintos puntos protagonistas, la simbología hallada durante el proceso de investigación, que abarcó un período de alrededor de seis meses.

La idea

“Pontedeume, villa templaria por excelencia” es el primer libro que se publica con el pseudónimo de Luz Kensington, el debut de una autora detrás de la que se esconde una persona con años de experiencia en la escritura. Sus textos, de muy distinto tipo, se pueden encontrar editados pero siempre los había realizado por encargo, nunca bajo esta nueva “marca propia”, que lanza este ejemplar esperando “que sea el primero de muchos”.

La idea inicial era escribir una novela sobre la villa, en la que reside, “mezclando algo de leyenda sobre la ermita de San Miguel de Breamo, la existencia de los caballeros templarios… pero según me iba documentando, yo veía que las cosas no encajaban”, expresa la creadora sobre los distintos aspectos de la realidad que enriquecerían su relato.

Con las primeras documentaciones entre manos, tomó la determinación: “lo mejor es olvidar la novela y hacer un ensayo serio, porque aquí la verdad se desconoce, porque esto no tiene nada que ver con la realidad”. Kensington se metió en faena y la historia le llevó a recabar información en Braga y Oporto, debido a que para esclarecer el origen de la orden de caballeros en esta zona es necesario retrotraerse al momento en que la reina Teresa de Portugal “pidió defensa al gran maestre”. Los templarios, que además ya “tenían contacto con los nobles de Traba, de Galicia”, respondieron, desplazándose al territorio luso, y la monarca donó al mandatario el castillo de Nogueirosa “como recompensa”.

Capítulo a capítulo se va desentrañando toda esta historia, concluyendo que “el pueblo de Pontedeume fundamentalmente fue originado por los templarios”. En aquella época, estos personajes “eran perseguidos”, tal como recuerda la escritora con aquel viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV ordenó su captura masiva. “Era una forma de estar escondidos a plena vista”, en el territorio de la comarca del Eume, que era “muy estratégico y muy importante”, como lo fueron otras localidades entre las que resalta Fisterra, el destino principal ordenado por el gran maestre pero que no sería suficiente para acogerlos a todos.

“Pontedeume, villa templaria por excelencia” se encuentra disponible en un único punto de venta, algunos con decenas de ejemplares vendidos en escasos días, en cada municipio: en las librerías Áncora (Pontedeume), Galiano (Ferrol) y Galicia (Narón), además de en la página web luzkensington.com, donde ya recibió algunos pedidos incluso del extranjero.