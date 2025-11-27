Mi cuenta

Diario de Ferrol

Pontedeume

Un nuevo episodio de turbidez en el Eume alerta a los pescadores y al Concello: "Acabará afectando"

La Cofradía Virgen del Carmen y el Consistorio han dado la voz de alarma

Redacción
27/11/2025 20:12
Una de las imágenes de denuncia que ha publicado la Cofradía
Una de las imágenes de denuncia que ha publicado la Cofradía
Cedida
La Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume ha alertado en la mañana de este jueves de un nuevo episodio de turbidez en el río Eume publicando varias imágenes y vídeos en las redes sociales para trasladar su preocupación por el estado de las aguas en la desembocadura.

"Lo que está claro es que no tiene buena punta y, como siempre, acabará afectado a nuestro banco", lamentan, añadiendo que están "luchando para sacarlo adelante" como mucho "esfuerzo y sacrificio". Por su parte, desde el Concello han lanzado un mensaje de tranquilidad, ofreciendo más información al respecto sobre el consumo.

Multa a Endesa con casi un millón de euros por la turbidez del río Eume

Más información

"Queremos tranquilizar á veciñanza no que ao consumo de auga potable se refire porque nesta época o noso municipio non capta a auga do Eume, senón do encoro muncipal da Chancela", espefica el Consistorio antes de trasladar que los valores de turbidez "están por debaixo dos máximos permitidos".

Análisis

Esa circunstancia, señalan, hace que, de ser necesario captar agua del río, "a nosa planta potabilizadora ten capacidade para tratar este episodio sen ningún tipo de problema". Tanto el Concello como Viaqua le trasladaron la problemática a Augas de Galicia "a fin de identificar o motivo".

La calidad del agua del Eume mejora, pero la turbidez sigue descontrolada

Más información

Así, según la información que maneja el Concello, "está orixinado a bastante distancia, por enriba incluso do municipio das Pontes". Con todo, aseguran que están en permanente contacto con la Cofradía y ésta ha solicitado a las autoridades que realicen un análisis microbiológico para conocer el contenido del vertido, localizar el foco y solucionarlo de forma que no vuelva a producirse.

