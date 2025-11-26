Mi cuenta

Pontedeume

Pontedeume inicia la pavimentación en la calle de la Iglesia, que culminará antes de Navidad

Hasta el fin de los trabajos no se podrá aparcar en el atrio del templo

Redacción
26/11/2025 17:28
Pontedeume Atrio da Igrexia
El aparcamiento en el atrio queda prohibido desde este jueves
Daniel Alexandre
El Ayuntamiento de Pontedeume ha iniciado las obras de pavimentación en la calle de la Iglesia, unos trabajos que consistirán en la sustitución del actual firme por otro de granito moreno, con el objetivo de mejorar el acceso “irregular” al templo de Santiago.

El ejecutivo local recuerda que esta actuación se financia con cargo a la Asociación de Concellos do Camiño Inglés –a la que pertenece la villa– y que, una vez culminada, se procederá a la peatonalización de la plaza de San Roque.

Además, desde la jornada de este jueves 27 quedará prohibido el estacionamiento en el atrio de la iglesia hasta que culminen las tareas, un final previsto para antes de Navidad.

“Era unha prioridade para nós mellorar a accesibilidade a esa zona da vila e agora esta mellora está en marcha”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández. Por su parte, el concejal responsable del departamento de Urbanismo, Daniel Ríos, apuntó que los trabajos repercutirán también en una mejora del tránsito en una zona “moi frecuentada pola veciñanza”. En este sentido, el edil pide “comprensión á veciñanza” y adelanta las disculpas por las posibles molestias que se puedan generar al no permitirse el estacionamiento en el atrio de la iglesia.

